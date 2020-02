El Fega formaliza la venta del silo a la empresa Gameroil por 700.000 euros

El silo de trigo ya tiene nuevo propietario. El Fondo Español de Garantía Agraria (Fega), organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha formalizado la venta del inmueble a Gameroil S.A.L. por un importe de 708.775 euros. Según ha podido saber este diario, la empresa aún no ha decidido el destino que tendrá el edificio, aunque reconoce que habrá que acometer una inversión importante para su reforma. Por su parte, la asociación ecologista Adenex informa de que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha aceptado como media cautelar, a petición de la asociación, que no se permita la «alteración ni destrucción del inmueble en tanto no se pronuncie la sala sobre el fondo».

El silo salió a subasta en 2017 por 1.029.449 euros (su valor de tasación), una cantidad que se fue rebajando en sucesivos sorteos. Finalmente, y tras no recibir ofertas, el Fega publicó la venta directa del inmueble por un importe de 708.775,64 euros, por lo que se redujo en un 31% el precio de salida de la primera subasta. A comienzos de 2018 Gameroil abonó los 51.472,45 euros que se pedía como garantía y resultó adjudicataria, no obstante, la formalización de la compra no se ha producido hasta este año.

Cabe recordar que después de que el Fega anunciara la salida a subasta del silo, la Secretaría General de Cultura de la Junta inició el expediente para declarar el edificio Bien de Interés Cultural (BIC) a petición del ayuntamiento. Posteriormente, la propia Consejería dejó sin efecto el acuerdo de incoación como BIC, y el consistorio acató la decisión.

procedimiento judicial // En noviembre del pasado año, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) admitió a trámite un recurso presentado por Adenex contra la «desprotección» del silo por parte de la Junta, si bien, el Fega continuó con el procedimiento de compra. El Gobierno regional explicó entonces que se había revocado la incoación de BIC «al estimarse las alegaciones formuladas por algunos de los interesados en el procedimiento». Sobre el proceso judicial, afirmó que «como siempre» defendería «la legalidad de sus resoluciones ante los tribunales de justicia».

Entre sus medidas, el programa electoral del PSOE recogía la solicitud al Fega de la cesión del silo al ayuntamiento para su puesta en valor dentro de los usos recogidos en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que «generará actividad económica en su entorno». La asociación Amigos de Mérida, que no está a favor de la venta del inmueble, ha solicitado al consistorio que cumpla con esta medida, y sostiene que los silos de Córdoba y Alcalá de Henares, sí están declarados como BIC «y el Ministerio nunca sacó a la venta». Sobre la formalización de la venta del silo se ha pronunciado también el exalcalde Antonio Vélez, que critica la falta de protección por parte de las administraciones públicas.