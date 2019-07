Fomento tendrá que volver a sacar a licitación las obras en el viaducto

Nueva demora para la reanudación de los trabajos en el viaducto sobre el río Guadiana de la A-5. Las actuaciones de mejora en el tablero derecho de esta infraestructura están pendientes desde hace dos años, cuando se tuvo que paralizar el proyecto para incluir medidas que garantizasen la protección de una colonia de vencejos reales. A día de hoy, fuentes del Ministerio de Fomento informan a este diario de que la constructora Hocensa, que resultó adjudicataria de estas actuaciones por 1,6 millones de euros, ha solicitado la rescisión del contrato «por las razones que ha considerado oportunas».

Cabe recordar que en noviembre de 2016 comenzaron los trabajos de la primera fase del proyecto, centrados en el tablero izquierdo del puente, y consistentes en la adecuación de los sistemas de contención en el viaducto mediante la demolición de los antiguos pretiles y sustitución por otros nuevos adaptados a la normativa. Esta intervención finalizó en unos siete meses quedando pendiente la segunda fase, que se trasladaría a la calzada derecha.

Desde el gobierno central explican que en estos momentos el trámite administrativo se encuentra en la fase de resolución del contrato, algo que depende del órgano de contratación, que en este caso es la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seittsa), dependiente del Ministerio de Fomento. «En última instancia es el órgano de contratación el que decide las consecuencias por la rescisión del contrato y en estos momentos se está analizando el caso», sostienen desde Fomento.

La idea del Ministerio es que «lo antes posible» se pueda volver a sacar a licitación un nuevo contrato de obras para acometer las actuaciones en la calzada derecha del viaducto. Así, desde el departamento estatal indican que, una vez quede resuelto el contrato, los trámites administrativos podrán resolverse con mayor celeridad al depender de Seittsa.

Desde Fomento no descartan que el proyecto inicial sufra alguna modificación, de hecho, el propio departamento indicó el pasado año que se estaba trabajando en una modificación para contemplar el impacto ambiental por la aparición de vencejos, tras las quejas de asociaciones ecologistas que consideraban que las obras estaban afectando a la colonia de aves. Fomentó aseguró en su momento que los trabajos en el tablero derecho no se iniciarían hasta que no estuvieran solventados todos los aspectos, decididas las medidas de protección de los vencejos y estos hubieran migrado a África.