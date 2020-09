El gladiador

Hay una corriente de opinión muy extendida por mi barriada, lo sé porque la estoy promoviendo yo, para que ARO le ponga una estatua al general Máximo basándose en unos estudios de Pelín de los cuales se deduce que Gladiator era de Mérida. Yo lo veo factible, a la par que estoy convencido que Viriato nació en Cantarranas. Tenemos personajes históricos singulares a los que no les sacamos provecho mientras hay que ver, con asombro, a qué individuos les ha cabido el honor de tener calle en Mérida, que nunca ellos pudieron aspirar a tanto y nosotros caer tan bajo.

Pero a lo que iba, he vuelto a ver Gladiator, una de romanos como aquellas que nos ponía Luis González en el Cine María Luisa, esas películas que los entendidos llamaban ‘péplum’ y los de mi calle ‘cinta de espada, sandalias y faldita’. A ver, a ver, el guion tiene el mismo rigor histórico que lo mío con Viriato pero creo que Spielberg y el director Ridley Scott no pretendían dar cátedra de historia sino entretener y desde luego que lo consiguen apostando por el espectáculo, mezclando elementos de Espartaco (obvio la rima con rato) con Ben-Hur; uniendo luchas en el Coliseo con trepidantes escenas de batallas (asaz violentas). Roma luce espléndida tanto que hasta parece la Roma de mi Rafita y Daniela, y la casa de Máximo en el campo para mí que estaba en la sierra de Carija, a la película me remito.

Por si fuera poco, en la épica banda sonora hay una canción magnífica, de esas con mensaje, se llama Now we are free, algo así como ‘ahora somos libres’ y es estupendo escuchar eso de que todo lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad bajo el estribillo de ‘corre conmigo ahora soldado de Roma, corre y juega en campo de caballos... Sé libre’. Es verdad que es como el ‘qué bueno que viniste’ pero en triste y la tristeza siempre he escuchado que es aliada del enemigo, pero es que el personaje de Cómodo (hijo cabrón de Marco Aurelio) genera esa oscuridad; por cierto un Cómodo estupendamente interpretado por Joaquin Phoenix. De Russell Crowe que quieren que les diga si es de mi barriada y ARO le va a poner una estatua.

*Periodista