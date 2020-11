El Gobierno local dejará sin efecto las bonificaciones fiscales para la azucarera

La paciencia se acabó. El Gobierno local llevará el próximo jueves al pleno municipal su decisión de retirar la declaración de utilidad pública del proyecto de la planta azucarera. Este documento se aprobó el 15 de noviembre de 2017, a petición de la promotora Al Khaleej Sugar, ya que esto le permitía obtener una bonificación del 95% en el pago de los impuestos de construcción, bienes inmuebles y actividades económicas.

“Han pasado ya tres años, las declaraciones de utilidad pública no son sine díe, no son un documento que permita mantener indefinidamente esa bonificación fiscal”, ha manifestado esta mañana a los medios el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna. Además, el primer edil ha solicitado a la Junta de Extremadura que libere el espacio reservado en Expacio Mérida, de unas 60 hectáreas, para instalar esta industria.

“Mérida no puede esperar, durante el mes de agosto pasaron por la mesa de esta alcaldía dos proyectos industriales, que no están desechados, pero sí necesitan una importante ocupación de espacio de suelo industrial que Mérida no dispone ahora mismo”, ha explicado el regidor municipal. “El único suelo industrial disponible está en Expacio Mérida y, en estos momentos, no puede haber ningún otro tipo de inversión en la ciudad porque hay una reserva de terreno para esta industria azucarera”, ha puntualizado.

El primer edil ha recalcado que “mientras que la empresa decide venir o no, nosotros no podemos dejar pasar el tren de otras inversiones importantes, aunque la empresa siga teniendo mucho interés”. “Son proyectos industriales, logísticos, que son muy importantes para la ciudad de Mérida, y necesitan espacio”, ha reiterado. “Si el proyecto de la azucarera quiere seguir adelante, me parece muy bien, que abone el coste de los terrenos y empiece la obra, porque ‘ya vendremos’ no es una respuesta para una administración”, ha subrayado.

En caso de que finalmente decida instalarse la azucarera, se volvería a tramitar la declaración de utilidad pública para el proyecto, al igual que se haría para cualquier otra industria que lo requiriese. "Habrá que darle prioridad a la industria que primero quiera invertir", ha señalado. Por último, cabe indicar que cuando el ayuntamiento ha trasladado a la compañía su intención de retirar las bonificaciones fiscales, esta ha pedido una reunión para abordar la situación del proyecto.