El guitarrista Miguel Vargas Molina será quien encienda este año la feria

El ayuntamiento no para por vacaciones. Ayer se celebró la Junta de Gobierno Local donde, entre otros asuntos, se aprobó la designación de Miguel Vargas Molina como persona encargada del encendido de la portada de la feria. Otros de los puntos que se trataron también tuvieron que ver con la próxima edición de la Feria de Septiembre, que tendrá lugar entre el 29 de agosto y el 3 de septiembre.

Por un lado, se determinaron los horarios de cierre de establecimientos tanto en el recinto ferial como en el resto del término municipal en aquellos lugares que cuenten con autorización para poner música. En el propio recinto, la hora límite durante los dos primeros días de feria, jueves y viernes, será las nueve de la mañana, mientras que el sábado, domingo, lunes y martes, el cierre estará fijado una hora antes, a las ocho. En el caso de aquellos negocios de la localidad que se encuentren fuera del recinto ferial, la hora máxima para poner música son las seis de la mañana para bares y cafeterías y las siete para pubs y café-conciertos.

La portavoz municipal, Carmen Yáñez, señaló que es importante cumplir estos horarios ya que, aunque la ciudad se encuentra en fiestas y los ciudadanos tienen derecho a disfrutar y a sacar rendimiento empresarial de la feria, también «hay que seguir conciliando y tenemos que respetar el descanso de los vecinos».

Por otro lado, se procedió a dar a conocer las normas de regulación del funcionamiento de las actividades de ferias y fiestas de Mérida fuera del recinto ferial, que es lo que se correspondería con las autorizaciones de la ocupación en la vía pública de las barras de los establecimientos hosteleros. Aquellos bares que ya cuentan con autorización de veladores, no podrán compaginar ambos servicios y tendrán que sustituir la terraza por la barra.

Tanto ellos como el resto de interesados que soliciten la instalación de una barra durante las fiestas de la ciudad deberán cumplir con una serie de características esenciales para no dificultar el tránsito de personas y vehículos por la vía pública. En concreto, las barras deberán ir alineadas a las fachadas del establecimiento, no podrán tener más de 12 metros de longitud y solo podrán ser utilizadas desde la una del mediodía hasta las doce de la noche. Además, los bares y cafeterías no podrán gozar de este servicio, tan solo pubs y café-conciertos que, según la portavoz, son aquellos que cuentan con las licencias y autorizaciones especiales para esta ocasión.

ALUMBRADO // El último punto que se trató en esta Junta de Gobierno Local también versó sobre la feria. Concretamente, se procedió a la designación de la persona encargada de la inauguración de las fiestas con el tradicional encendido de la portada del recinto ferial. En esta ocasión, se optó por Miguel Vargas Molina, un guitarrista de «conocida fama internacional» que cuenta con multitud de premios y reconocimientos por todo el mundo. Sus jaleos y tangos extremeños le han llevado a protagonizar este alumbrado, convirtiéndose, así, en un representante «dignísimo y extraordinario» para inaugurar las ferias y fiestas de la ciudad.