Impulso califica de "insuficientes" las medidas para paliar la crisis económica

La asociación empresarial Impulso, formada por un centenar de autónomos y empresas, considera que la crisis sanitaria «no se ha gestionado correctamente fundamentalmente por la inexistencia de una planificación establecida a seguir», además de que las medidas adoptadas para paliar la crisis económica aparejada a la pandemia son «claramente insuficientes». «Es tarea de las autoridades locales, regionales y estatales que constantemente prometen no dejar a nadie atrás, reforzar la sanidad por un lado y ofrecer suficientes ayudas y soluciones por otro, a quienes arriesgan su futuro cada día ante las medidas restrictivas que se imponen», manifiesta el colectivo a través de un comunicado de prensa.

Impulso considera que «habrá que profundizar más en medidas imaginativas y menos en las habituales prohibiciones, especialmente no criminalizando a ciertos sectores económicos». «Las grandes empresas están soportando sin sobresaltos los efectos de la pandemia, pero no hay que olvidar que este es un país de pymes y autónomos, que con los que más empleo crean», subrayan. A juicio de la asociación, se deberían realizar «con urgencia» diversas acciones, como serían «apoyar con ayudas directas (no créditos ni aplazamientos) a la pyme como se realiza en otros países de la comunidad europea, así como aumentar la celeridad en la concesión efectiva de las ayudas y subvenciones ya aprobadas y con partida presupuestaria asignada».

Para Impulso existen «otras muchas medidas concretas que debieran adoptarse», aparte de las ya aplicadas. Una de ellas sería ampliar el límite máximo actual del gasto deducible por suministros como la electricidad o el gas a los autónomos y empresarios que «han tenido que utilizar de forma intensiva sus hogares para teletrabajar». También proponen «dar la opción de diferir el pago de impuestos y cotizaciones sociales a quienes lo soliciten hasta finales de 2021 sin aplicar intereses», entre otras medidas.