Israel López: «Todavía hay gente que piensa que el heavy es solo ruido»

Cuando apenas era un niño empezó a escuchar heavy metal por la influencia de su hermano y desde entonces no se ha separado de este género musical. La pasión por la música metalera llevó a Israel López a constituir, junto a un grupo de amigos, la Asociación Cultural Emeritense de Rock y Ocio (Acero), que el pasado sábado organizó un concierto benéfico con el ánimo de recaudar productos para los niños más necesitados. Tras la buena acogida que tuvo el festival de bandas de rock noveles Acerock que organizaron en junio, en el acueducto de Los Milagros, el próximo año quieren volver a repetir esta iniciativa.

-¿Cómo surgió la asociación?

-La idea de poner en marcha la asociación surgió hace un par de años durante una conversación en lo que era el Bujío, porque había pocas iniciativas de heavy metal en la ciudad y decidimos ponernos en serio a constituir legalmente una asociación. Al constituirte en asociación cultural tienes más fuerza a la hora de poder optar a posibles subvenciones o pedir ayuda al ayuntamiento. Parece que esto facilita las cosas para organizar iniciativas.

-¿Qué actividades desarrollan?

-Con el poquito dinero que tenemos hacemos bastantes cosas. En la actualidad somos 37 personas y pagamos una cuota de cinco euros al mes. Por ejemplo, con este dinero podemos organizar barbacoas en las que pagamos a algún grupo para que toque o podemos poner en marcha algún concierto o iniciativa musical. La mayoría de los que estamos en la asociación somos de Mérida.

-¿Volverá el festival Acerock?

-Nuestra idea es volver a organizarlo para el próximo año, pero con la ayuda del ayuntamiento, porque por nosotros mismos sería imposible. Gracias a esta ayuda pudimos organizar el evento el año pasado y la gente quedó encantada. Cuando pasen las navidades nos reuniremos con el alcalde porque me ha dicho que mientras él esté todos los años se hará un evento como el que hicimos en el acueducto de Los Milagros, que sin duda es el mejor sitio para organizar un concierto. Aún así, nos gustaría que por parte del ayuntamiento trajeran a más grupos heavy, sin que nosotros lo propusiéramos.

-A día de hoy, ¿hay afición por el heavy metal en la ciudad?

-La verdad es que sí hay bastante afición por el heavy en la ciudad, porque cuando hay algún concierto nos juntamos mucha gente. Creo que sí hay un movimiento de gente aficionada al heavy y más ahora, que lo estamos difundiendo más y se va dando a conocer más está música. Todavía hay gente que piensa que el heavy es solo ruido y hay muchos prejuicios al verte con el pelo largo y vestido de negro. He ido a mogollón de conciertos de heavy y jamás se ha producido ninguna pelea ni un mal gesto por parte de nadie, sino todo al contrario.

-¿Ponen metal en los locales?

-En ningún local de Mérida ponen música heavy. Mi sueño es que me toque la primitiva para montar un garito heavy en la ciudad. Al final, para juntarnos los heavys no hay ningún sitio a no ser que hagamos algún evento.

-¿A los jóvenes les gusta el heavy o son más de música comercial?

-Los jóvenes están muy influenciados por la música comercial. Nosotros intentamos atraerlos al heavy, de hecho, conozco a mucha gente que va a conciertos de heavy metal y luego se lo pasa bien, aunque cuando lleguen a su casa escuchen otra música. A veces creo que no se acercan por simple desconocimiento.