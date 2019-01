José Guillén: «Queremos recuperar en 2020 la Vuelta a Extremadura»

Aprendió a montar en la bicicleta de un amigo con 14 años y desde entonces no ha dejado de dar pedaleada. La afición de José Guillén por el mundo de las dos ruedas le llevó a crear, junto a unos amigos, la Sociedad Emeritense Amigos del Ciclismo en 1970. Esta entidad, de la que es presidente, organizó ayer la quinta edición del Gran Premio Mérida Patrimonio de la Humanidad, una prueba que se consolida y que contó con más de 200 participantes.

-¿Cómo se creó la sociedad ?

-Por un grupo de amigos aficionados a la bicicleta que llevábamos tiempo reuniéndonos y decidimos crearla. Se legalizó en Madrid el 31 de mayo de 1970.

-Como entidad organizadora de pruebas ciclistas, ¿qué hitos han marcado la trayectoria?

-Desde 1979 empezamos a organizar pruebas federadas en Mérida. En 1982 y 1983 organizamos la vuelta a la provincia de Badajoz. Más tarde presenté el proyecto a la Junta de Extremadura para organizar la Vuelta a Extremadura y cuando nos pusimos de acuerdo las dos provincias conseguimos organizar esta prueba. La primera edición de la Vuelta a Extremadura partió el 3 de septiembre de 1985 desde la plaza de España de Mérida y fueron cinco días. Así fueron sus inicios. La sociedad organizó desde entonces 25 vueltas a Extremadura y en 2011 fue la última vez que la organizamos.

-Quiere recuperar la Vuelta...

-No me quedaré con el deseo de intentar llevarla a término el año que viene. Mucha gente se está acordando de aquella época y añorando lo que era la Vuelta a Extremadura porque estuvo considerada una de las mejores vueltas del país. Me gustaría que la Vuelta a Extremadura arrancara otra vez porque muchos ciclistas están deseando que tuviera otra vez su banderazo de salida.

-¿Qué pruebas tienen previstas para desarrollar este año?

-Después del Gran Premio Mérida Patrimonio de la Humanidad, que tiene tanto éxito porque es la primera a nivel nacional, vendrán un montón de pruebas como las de Aljucén, Montijo, Fuente del Maestre y Hervás. Este año, como novedad, vamos a tener el Gran Fondo de Las Villuercas, que saldrá de Alía, un pueblo muy pequeñito cerca de Guadalupe.

-¿Hay afición por el ciclismo en la ciudad?

-La verdad es que hay bastante gente que practica el ciclismo en la ciudad, pero el ‘boom’ que tuvo hace unos ocho años ya se pasó y ahora la afición se mantiene en unos niveles más normales.

-¿Considera que los ciclistas están desprotegidos?

-No se nos respeta como debiera, pero también es cierto que hay ciclistas que no respetan el código de circulación como debieran. Hay un desconocimiento del reglamento bastante importante por ambas partes, tanto por los ciclistas como por los automovilistas. La bicicleta es un vehículo y los ciclistas tienen que respetar el código de circulación para los vehículos. Desde las administraciones locales tendrían que hacer una campaña formativa porque sería muy buena para todos.

-Desde la sociedad, ¿qué nuevos proyectos tienen previstos?

-Nuestra idea es recuperar en 2020 la Vuelta a Extremadura. También queremos crear una sociedad deportiva por la seguridad vial, ya que ayudaría a difundir que ni el automovilista es tan malo, ni el ciclista tan bueno. En la carretera cabemos todos y es por lo que vamos a trabajar.