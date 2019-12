Un juzgado de Mérida condena a Tripadvisor por un comentario difamatorio contra un establecimiento hotelero

Una sentencia pionera en nuestro país, que puede marcar un antes y un después en la defensa de los negocios frente a los comentarios de usuarios anónimos en la red. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Mérida ha condenado a Tripadvisor por un comentario injurioso contra un establecimiento hotelero de la capital extremeña. Según el fallo, el portal de internet deberá de indemnizar con 300 euros al local emeritense, abonar las costas del procedimiento, así como retirar el comentario “difamatorio” de la web incluyendo en su lugar la sentencia.

El comentario en cuestión, publicado en julio de 2018 por un usuario anónimo llamado Jorge-Troya, reza de la siguiente forma (textual): “Me e quedado a dormir una noche y HORRIBLE¡¡¡¡FRAUDE No sé ni por donde empezar, habitación sucia, suelo del baño sucio, se escucha todo tipo de ruidos de otras habitaciones las puertas...La cortina colgando, entra toda la luz del sol... de pena. Fui a la cafetería a pedir un bocadillo de jamon con queso y me saca un currisco y ///9 Euros// el baño mas de lo mismo sucio la cafetería las mesas sucias. Por la mañana salí casi corriendo...la cafeteria mas cercana el AREA ABADES a 3 KM ...madre mia menos mal pude desayunar bien, café zumo, bollería y precio normal de un Area no un ROBO¡¡¡ No lo aconsejo ni para dormir ni para nada de nada, ni un café”. En este texto se incluyen un sin fin de faltas de ortografía como ausencia de tildes o palabras mal escritas.

En el apartado de fundamentos de derecho de la sentencia, contra la que cabe interponer un recurso de apelación, la jueza considera que el contenido del comentario publicado en la web constituye un “ataque al derecho al honor”, al decir que en el establecimiento “te roban y que es un fraude”. “El tono y las expresiones empleadas vulneran el derecho al honor del demandante desde un punto de vista objetivo. La crítica de las actuaciones de la codemandada no resultan amparadas por tanto por el derecho a la libertad de expresión, por lo que es evidente la vulneración del derecho al honor”, añade.

“Esta sentencia no tiene precedentes en España”, sostiene el abogado Carlos Huertas, responsable del departamento jurídico de Defiende tu honor, despacho de Cádiz especializado en la defensa de particulares y empresas frente a comentarios ofensivos. El letrado que ha representado al negocio emeritense señala que “el fin último del cliente era que se retirase el comentario para limpiar su imagen y su reputación”. Por el momento, el comentario sigue publicado en la web de Tripadvisor, que ni respondió a la demanda ni se presentó en el juicio.