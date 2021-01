«La mejora del contrato de la limpieza podría entrar en vigor en unos días»

La mejora de las infraestructuras y la pandemia de coronavirus. Estas son las dos caras de la moneda, lo bueno y lo malo que ha tenido el ya extinto y fatídico 2020 para el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna. El regidor municipal deja atrás un año de trabajo intenso y grandes dosis de responsabilidad que le han llevado a pasar noches en vela, pero sin bajar la guardia para intentar aminorar los efectos de la crisis sanitaria en la ciudad. Con el nuevo año sigue el reto de salir adelante y para ello se incentivará la obra pública y privada, al tiempo que habrá ayudas para los sectores afectados.

-A nivel personal, ¿cómo ha vivido la pandemia de coronavirus?

-He pasado noches sin dormir, sobre todo en los momentos más duros del confinamiento porque no sabíamos cómo actuar. Lo peor ha sido el no saber si las decisiones iban a ser las correctas y cómo afectarían al conjunto de los vecinos y vecinas de la ciudad. Al tener la responsabilidad de gobernar en un momento tan difícil haces tuyos todos los problemas.

-¿Qué ayudas se van a volver a sacar para los sectores afectados?

-Los bonos al consumo se van a sacar otra vez pero en temporadas diferentes y también habrá para la hostelería. Otras ayudas estarán vinculadas al mantenimiento del empleo y, en función del número de trabajadores de cada empresa, se tendrá acceso a la cuantía económica. Una vez que tengamos en enero aprobado el presupuesto, vamos a seguir incentivando la inversión en empleo público y obra privada, con las contrataciones que conllevan, para seguir sosteniendo la economía local.

-¿Cuánto va a tardar Mérida en recuperarse de la crisis?

-Esta crisis ha afectado a todos los sectores, pero fundamentalmente al sector del turismo, que representa el 13% del producto interior bruto en nuestro país. Para recuperar lo perdido durante el 2020 se tardarán varios años, pero nuestra esperanza es que en el segundo semestre del 2021 seamos capaces de recuperar económicamente todo el año 2021.

-En materia de infraestructuras, ¿cuáles van a ser los grandes proyectos previstos para este año?

-Va a ser un año de mucha inversión en obra pública y de la conclusión de proyectos muy importantes para la ciudad. El más importante es la segunda fase del desdoblamiento de la carretera a El Prado, que ya se ha adjudicado, y también la obra para la plataforma única de Félix Valverde Lillo y Camilo José Cela. También estaría el inicio de la obra de las Concepcionistas, que esperamos que se pueda licitar en torno a marzo, y se van a ejecutar la piscina de la zona norte, el parking de autocaravanas, mejoras de las casas de la cultura y de alguna infraestructura deportiva. Además, estamos pendientes de los últimos trámites para adquirir los 5.000 metros cuadrados del solar del cuartel Hernán Cortés, en el que queremos desarrollar, dependiendo de los fondos que dispongamos, la ciudad de los niños y niñas.

-En concreto, ¿en qué va a consistir el proyecto para la infancia?

-Es un proyecto que llevamos en el programa electoral. Será un gran parque de zonas verdes con sombras, juegos infantiles y únicamente con espacios dotacionales públicos, es decir, los aseos y alguna otra instalación tecnológica para que sea sostenible y un referente medioambientalmente.

-¿Cuál es la situación actual del Mercado de Calatrava?

-Ya se ha resuelto el expediente y esperamos que a final de mes se resuelva el contrato de manera definitiva para que podamos iniciar una nueva licitación para desarrollar el proyecto de interés que tiene el gobierno, que es que sea un mercado de abastos y gourmet. Si no encontráramos un nuevo promotor en un tiempo prudencial, de unos dos o tres meses, otra opción sería convertir aquello en un espacio dotacional público que ya anunciaríamos en su momento.

-¿Cómo va el María Luisa?

-Bien, nosotros esperamos que para el último trimestre de 2021 ya se pueda inaugurar.

-Tras varios años de retraso, ¿para cuándo se prevé el inicio de la ampliación del museo romano?

-Tengo el compromiso del ministro de Cultura de que en el momento en que la gerencia del Ministerio apruebe la modificación del proyecto se va a licitar y que habrá fondos para la primera fase de la licitación en este año 2021. También está pendiente de adjudicación el proyecto de climatización que es muy importante.

-¿Qué pasará con la azucarera?

-La última información que tengo es que a finales de este mes posiblemente va a haber una reunión de los promotores con la Junta de Extremadura y el Ministerio para avanzar en el proyecto. Una vez que se retome el proyecto y veamos certidumbre, nosotros volveremos a aprobar en el pleno la declaración con las ayudas fiscales.

-¿Considera que ha surtido efecto en el promotor la retirada de las bonificaciones fiscales?

-Algo de efecto habrá tenido en la decisión de que en tan poco tiempo se haya visto un gesto de tanto interés por parte del promotor. Le habrá visto las orejas al lobo de que la ciudad no va a esperar.

-Sobre la limpieza viaria, ¿cuándo se va a cerrar la mejora del contrato con la adjudicataria?

-Si todo va según lo previsto, en unos días, posiblemente el próximo miércoles se aprobará de manera definitiva la ampliación del contrato de la limpieza con FCC que entraría en vigor al día siguiente. Esto supone mejoras como el aumento de la frecuencia de recogida y más personal.

-Usted, en representación de Mérida, ostenta desde el 1 de enero la presidencia del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, ¿qué retos tiene por delante?

-El principal reto es preparar al grupo para que en el segundo semestre del año podamos estar en la mejor disposición de salida para ser ciudades atractivas turísticamente para los visitantes. Nuestra idea es ofrecer a las ciudades patrimonio de la humanidad como espacios culturales únicos para poder celebrar cualquier tipo de evento. Otro de los retos será el acercamiento a Portugal, porque queremos generar un foro hispano-luso con las ciudades patrimonio de la humanidad de Portugal y España que genere sinergias.

-Le ha tocado un año muy difícil para presidir el grupo...

-Esta presidencia de 2021 va a ser difícil, pero también apasionante porque vamos a tener que poner en marcha la imaginación para que las ciudades tengan una posición privilegiada en el despegue del turismo y en la recuperación económica y social del país.

-¿De cuánto presupuesto disponen para acometer los proyectos?

-El grupo cuenta con una subvención de 210.000 euros del Ministerio, las aportaciones que realizan las ciudades con sus cuotas y otras subvenciones nominativas a las que concurrimos. El presupuesto está en torno al millón de euros al año para ejercer acciones publicitarias, promocionales o los proyectos que llevamos a cabo. Este año se va a disponer de más dinero porque ha habido un remanente de los últimos años. Ese remanente está ahí y no tiene un fin determinado, por ello vamos a aprovechar para hacer acciones promocionales más potentes.

-¿Han cuantificado la pérdida económica que ha supuesto la pandemia para estas ciudades?

-Es difícil hacer una cuantificación global, se puede hacer una media. En Mérida se ha perdido en 2020 casi el 50% de los ingresos que genera el turismo. Se trata de una caída importantísima, si bien es cierto que el 2019 fue uno de los mejores años del turismo en Mérida. El objetivo es recuperar el tono en el segundo semestre del año para acabar 2021 con unas cifras similares a las de 2019.