Libros de texto para aprender a saber

En 1996, Andrea Pastor sufría una enfermedad aparentemente mortal. La Dirección Provincial de Educación de Badajoz acudió al colegio de Calamonte donde trabajaba como maestra para obligarla a jubilarse ya que, según cuenta ella misma, le dijeron que «se iba a morir». Afortunadamente, Andrea superó esta complicada situación, y esto supuso una gran noticia para ella y para su familia, pero, de forma indirecta, también para la comunidad educativa.

Su pasión por la enseñanza no le hizo rendirse en aquellos difíciles momentos. Tras salir del aula, decidió escribir unos cuadernillos para la editorial Anaya que aún hoy se siguen publicando. Desde entonces, el grupo de autores que coordina ha realizado más de 600 libros de texto para todo el país, incluyendo adaptaciones y reediciones. «Cuando me fui, aproveché para hacer algo que sirviera para la educación, que era mi vida», manifiesta.

Actualmente, esta emeritense sigue siendo maestra en aquel colegio de Calamonte donde quisieron jubilarla hace ya 23 años, pero en sus ratos libres se dedica a elaborar los contenidos de la mayoría de libros y cuadernos educativos de España junto a Dionisio Escobar, Esther Mayoral y Francisco Ruiz, también profesores. Oxford, SM, Anaya, Santillana o Paraninfo son algunas de las editoriales con las que trabajan haciendo ejemplares tanto para Educación Primaria como para FP básica o Bachillerato. Los hacen desde la propia capital extremeña, aunque sus libros se venden por todas las comunidades autónomas, incluidas aquellas con lenguas cooficiales, ya que los contenidos se traducen al catalán, al vasco y al gallego. Además, en cada libro incorporan información específica de cada una de las regiones con el fin de no discriminar a los alumnos que estudian en una comunidad de la que no proceden. «En el mismo ejemplar van las adaptaciones autonómicas de todas las comunidades. Si un alumno se traslada, abre su libro y ya está preparado», afirma.

Innovación

El equipo quiere actualizar sus contenidos a los numerosos cambios que se dan continuamente en el mundo en el que vivimos. Por esa razón, la principal novedad del próximo curso será la inclusión de «asuntos sociales a debate» a través de temas como las desapariciones, la prevención de incendios o la donación de órganos. Para ello, colaboran con diversos expertos que les proporcionan lecturas de forma altruista a partir de las cuales crean contenidos que expliquen a los estudiantes dichas cuestiones.

Para este grupo, lo importante es que los niños aprendan a saber y no solo a buscar contenido. «Ese es el gran error que se está cometiendo ahora en las aulas. Aprender a aprender es lo fundamental, pero eso no consiste solo en aprender a buscar, sino también en saber llegar a saber, no en saber llegar a buscar», asegura. De hecho, el lema de su equipo, ‘Somos dueños de lo que sabemos y esclavos de lo que ignoramos’, deja bien claras sus intenciones.

El alcalde de la ciudad, Antonio Rodríguez Osuna, quiso destacar el trabajo de estos emeritenses y dárselo a conocer a los ciudadanos. Además, también aprovechó para pedirles asesoramiento en relación a las próximas ediciones de los cuadernillos infantiles que llevará a cabo el ayuntamiento y cuyo fin principal es difundir el patrimonio de Mérida, «ya que trayectoria y experiencia profesional tienen de sobra», recalcó el primer edil.