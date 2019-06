«Los certámenes de belleza ya no valoran solo el exterior»

Tiene clarísimo que quiere dedicarse al mundo de la moda y asegura que no cesará en su empeño hasta conseguirlo. La emeritense Naiara Gómez, de 25 años, va por buen camino para cumplir su sueño y cuenta, además, con el apoyo de su familia. Tras ser elegida Reina de la Belleza de Extremadura, en 2016, y coronada como Miss Grand Badajoz, el pasado año, el próximo mes de agosto participará en Miss World España 2019 como Miss World Badajoz 2019. Este certamen, que se celebrará el 18 de agosto en Melilla, contará con la participación de otras 52 representantes del resto de provincias del país.

-¿Cuándo nació su interés por el mundo de la moda?

-Desde que era chica ya me gustaba arreglarme, la ropa y ponerme guapa. Creo que me gusta la moda desde que tengo uso de razón.

-¿Cómo ha surgido su participación en Miss World España?

-En la actualidad vivo en Marbella y yo iba a hacer el casting de Málaga de Miss World 2019, pero me llamaron y me preguntaron que si estaría de acuerdo en representar a Badajoz porque este año no tenían delegación en Extremadura. Por su supuesto que dije que sí y ahora me estoy preparando más, así que voy con todas las ganas y fuerzas a Melilla.

-¿Cómo afronta este certamen?

-Me veo muy preparada respecto a los dos certámenes anteriores, porque iba con muchos nervios e inexperiencia. Ahora me veo con muchas fuerzas y ganas.

-¿Qué cualidades se valoran?

-En Miss World España estaremos 10 días concentradas en Melilla y van a valorar la belleza más natural que puedas tener, porque aunque en las galas iremos muy maquilladas y peinadas, todo muy producido, al final lo que valoran es el saber estar y el convivir con tus compañeras. Tenemos que enviar un vídeo de tres minutos para que valoren nuestro talento y en mi caso, como me encanta la música, es un videoclip de una canción que he grabado. El lema del certamen es ‘Belleza por un propósito’, por ello también tengo que proponer un proyecto social. Me gustaría hacer uno relacionado con la asociación de enfermedades raras de Badajoz.

-¿Cree que el público ha perdido el interés por estos certámenes?

-Después de tantas malas críticas sí, aunque esto está cambiando con los años. Sí que es verdad que la gente tiene un concepto de que los certámenes de belleza cosifican a la mujer y demás, pero bajo mi punto de vista esto ha cambiado radicalmente. En los certámenes ya no solo se valora a una chica por su belleza externa y porque sepa desfilar bien, sino que valoran un saber estar, un talento o un proyecto social.

-¿Hasta dónde le gustaría llegar a nivel profesional?

-Yo querría ser una top model lógicamente (risas) pero, sobre todo, me encantaría poder vivir de la moda porque considero que vivir de algo que te apasiona es lo más bonito que hay en la vida. Si pudiera vivir económicamente de lo que más me gusta sería cumplir mi sueño. Yo creo que con dedicación y ganas se puede conseguir casi todo lo que uno se propone en la vida. Tengo clarísimo que me quiero dedicar al mundo de la moda y voy a por todas al 100%. El primer paso es creer que puedes conseguirlo y yo estoy muy confiada y segura.

-¿Le gustaría participar en algún evento en la ciudad?

-La verdad es que estaría encantada de representar algún día a una firma de ropa en el teatro romano, porque es espectacular.