«Los obstáculos dejan de ser un problema cuando los saltamos»

Ejemplo de lucha y superación. La aparición de una bacteria en el organismo de José Luis Quesada hizo que su vida diera un giro de 180 grados en marzo de 2017. Tras pasar por el Hospital de Mérida, Quesada fue trasladado en helicóptero al Hospital Universitario de Getafe, donde tuvieron que amputarle las dos piernas. Desde que le amputaron las extremidades ya nada es igual, pero este emeritense no entiende de límites y su actitud positiva, unida a su espíritu luchador y ganas de seguir avanzando, harán que siga rompiendo todas las barreras.

-¿Cuándo se enteró de que le habían amputado las dos piernas?

-Cuando me desperté en el Hospital de Getafe después de muchos días sedado no sabía ni dónde estaba, pero cuando fui recuperando el conocimiento me empecé a dar cuenta en la cama que me faltaban partes de mi cuerpo. Le dije a los médicos que no se preocupasen que ya me había enterado de lo que tenía y que eso no me iba a quitar las ganas de vivir. Siempre lo he tomado con positividad y nunca me he venido abajo. No derramé ninguna lágrima porque no iba a poder conmigo, ni ahora ni nunca. Desde el primer día, toda la evolución ha sido positiva y te entran ganas de más. Conforme iba evolucionando en el hospital para adaptarme a mi nueva situación, me fui dando cuenta de que cada avance merecía la pena y ves la enfermedad desde otra perspectiva. Eso me ha llevado a seguir evolucionando día a día continuando con la rehabilitación en Mérida.

-¿Cómo fue la elección de unas prótesis para seguir avanzando?

-El tema de las prótesis es un negocio porque es muy costoso y la Seguridad Social solo te subvenciona una parte. Yo me acuesto un día con piernas y me levanto sin ellas y con un montón de gente en la habitación con maletines de ortopedias de muchos sitios. Ellos no miran si vas a estar bien o no, sino quieren tu dinero, por eso quien fabrique tu prótesis tiene que tener una formación bastante buena. Con la ortopedia que elegí de Barcelona estoy muy contento. Voy evolucionando dando pequeños pasos como si fuera un bebé, pero tengo muchas ganas de seguir avanzando. Ya que siempre he sido voluntario y he colaborado en múltiples eventos de la ciudad, me gustaría que se promoviese un evento solidario para que pueda seguir avanzando en mi vida en lo referido a las prótesis porque es un material muy caro.

-¿A qué se aferra para afrontar una situación como esta?

-La cabeza es lo más importante. A lo único que me he aferrado es a seguir haciendo deporte, a leer, a escuchar música y a tener la cabeza entretenida como sea. Si no estás entretenido, los días son muy largos y la cabeza siempre se va a lo malo. Hay que engañar a la cabeza y decirle que primero está lo bueno y luego lo mano. Lo que tengo yo ahora con mi familia y mis amigos no lo cambio por nada del mundo porque sigo viviendo, riendo y disfrutando.

-Soñaba con volver a bañarse en el mar y el pasado verano logró cumplir su sueño, ¿qué supuso?

-Este verano me fui a la playa del Carmen de Barbate (Cádiz) y fue la primera vez que me pude volver a bañar en el mar, primero con silla anfibio y posteriormente sin ella. No pude disfrutar más de ese día porque fue una satisfacción personal enorme, como si me hubiese comido el mundo.

-En materia de accesibilidad, ¿cómo está la ciudad?

-En comparación con otras ciudades veo a Mérida muy accesible, pero lucharía para que Mérida fuera un destino de turismo cien por ciento accesible. Lo que veo un poco peor en este sentido son los establecimientos, que tienen que ponerse un poco las pilas.

-¿Tiene límites?

-No. Con mi experiencia quiero ayudar a la gente para que vea que hay luz al final del túnel. Los obstáculos dejan de ser un problema cuando los saltamos y esa herramienta nos viene muy bien a la hora de afrontar la vida. Soy muy joven, tengo 39 años y me queda mucha vida. Quiero ver qué deportes puedo hacer porque me gustaría volver a esquiar. Me quedan por cumplir muchas metas, pero con tranquilidad porque Roma no se hizo en un día.