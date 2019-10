Luz verde ambiental para la planta de residuos próxima a Proserpina

Varapalo vecinal. La Junta de Extremadura ha concedido la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable a la planta de gestión de residuos de construcción y demolición, promovida por Innova Servicios y Transformaciones S.L., para su instalación en el paraje denominado Los Pinos-Carija, en una parcela de 34.515 metros cuadrados que tiene una vía de acceso desde la carretera de Proserpina. Las asociaciones vecinales de La Calzada y Proserpina rechazaron desde un primer momento la construcción de esta industria alegando, entre otras cuestiones, su ubicación próxima a las viviendas y el impacto social, paisajístico y de salud pública que podría ocasionar.

La presidenta vecinal de La Calzada, Telma Rodríguez, es consciente de que será difícil revertir la situación: «Nos toca luchar, pero no sé hasta que punto podremos conseguir algo, porque cuando nos reunimos con el ayuntamiento ya nos dio la impresión de que estaba todo hecho». A su juicio, la ubicación escogida para la planta no es la «adecuada», por lo que no descarta que emprendan nuevas acciones. Desde la asociación de Proserpina indican que están estudiando la DIA antes de pronunciarse al respecto.

El expediente publicado el pasado lunes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) autoriza el desarrollo del proyecto, desde el punto de vista medioambiental, siempre que los promotores asuman las 50 recomendaciones y medidas correctivas que se incluyen y que son de obligado cumplimiento. De estas, 20 son a instancia de la Junta y las restantes, de otros organismos implicados.

Entre estas medidas, se incluye que el acceso a la instalación se realizará a través del cruce en la avenida del Lago (carretera de Proserpina), que da acceso actualmente otras instalaciones existentes. Para evitar o disminuir las emisiones de polvo que puedan afectar a las parcelas colindantes, se procederá al riego de los viales de la instalación y de las zonas de almacenamientos de residuos. Los residuos que se gestionarán en la planta serán exclusivamente residuos no peligrosos de construcción y demolición.

La DIA señala que la planta tendrá una capacidad de unas 20.000 toneladas al año y se destinará a recuperar aquellos residuos que puedan ser aprovechados para usos posteriores. Cabe recordar que durante el periodo de exposición pública del proyecto, se presentaron alegaciones por parte de Reciclajes La Grulla S.L.U. y de la asociación vecinal de Proserpina. Además, en la plataforma Change.org se recogieron 1.600 firmas en contra de esta industria.