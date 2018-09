Luz verde a la aprobación inicial de la nueva ordenanza para los taxis de Mérida

La corporación municipal dio luz verde ayer a la aprobación inicial de la nueva ordenanza reguladora del servicio de autotaxi en la ciudad para sustituir la normativa actual que está vigente desde el año 1986 y adaptarla a las demandas y características actuales del sector. El grupo municipal popular se abstuvo en este punto del orden del día al entender que había que aclarar en el articulado un asunto relacionado con la transmisión de las licencias que, tal y como estaba redactado, podría llevar a confusión. Tras su aprobación inicial en el pleno, la ordenanza se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) para que se abra un periodo de exposición pública de 30 días en el que los interesados podrán presentar sus alegaciones.

El delegado de Tráfico, Marco Antonio Guijarro, explicó durante su intervención que la nueva ordenanza se ha trabajado en mesas técnicas y en dos comisiones, siempre con el objetivo de configurar una norma consensuada que recogiese las propuestas de los partidos y de los colectivos implicados. «Todas las propuestas se han reflejado y la ordenanza es fruto del consenso y del trabajo de los grupos. El proceso es garantista y ahora hay un mes de alegaciones para dar las respuestas oportunas», puntualizó.

La nueva ordenanza contempla aspectos que no estaban incluidos en la que está vigente desde el año 1986, como los referidos al máximo de licencias por población, que ahora será de una licencia por cada 2.000 habitantes conforme al decreto regional de 2015. Asimismo, cabe destacar que el texto contempla la posibilidad de establecer un precio fijo cuando el usuario solicite un taxi desde un punto que no sea una parada de taxis oficial o por vía telefónica, es decir, que con independencia de la distancia a la que se encuentre el taxi cuando se solicite el servicio, el precio que se pague será el mismo.

Otros aspectos que no estaban regulados en la ordenanza de 1986 y que estarán en la actual hacen referencia a la seguridad de los viajeros, principalmente la infantil, a la prohibición de fumar en el interior del vehículo, así como la actualización de los derechos del consumidor y del propio trabajador a las leyes actuales. Asimismo, la nueva ordenanza contempla que haya taxis de siete plazas, otros adaptados a las personas con discapacidad y que el usuario pueda pagar con tarjeta, entre otras cuestiones. Como curiosidad, Guijarro destacó que la normativa de 1986 indicaba que el taxista debía de llevar cambio de 500 pesetas.

Tanto la concejal no adscrita María Antonia Sanmartín, como la edil popular Gema Cortés, criticaron que durante el proceso no se hubiese tenido en cuenta la opinión de la asociación de asalariados del taxi de Mérida. Guijarro explicó que cuando comenzaron las mesas técnicas este colectivo aún no se había constituido en asociación, y de ahí que no participara en el proceso.

SUPERÁVIT MUNICIPAL // Otro de los asuntos tratados en el orden del día fue la aprobación, con la abstención de IU y Podemos, del expediente de modificación de créditos para amortizar la deuda que el ayuntamiento tiene contraída con los bancos con cargo al superávit presupuestario, que es de 2.420,934 euros. La portavoz del gobierno local, Carmen Yáñez, manifestó que el Ministerio de Hacienda obliga a destinar este superávit de las arcas municipales a reducir la deuda contraída con las entidades financieras en lo relativo a los préstamos de pago a proveedores. La edil manifestó que antes de que se pronunciara Hacienda sobre este asunto, la idea inicial era la de destinar este dinero a las «prioridades» del equipo de gobierno, esto es, «a las personas, el empleo y la mejora de los servicios de la ciudad».

Por otra parte, la corporación municipal aprobó por unanimidad el reglamento de control interno municipal, que servirá para mejorar la gestión interna de los diferentes expedientes que tramita la administración local, así como agilizar las gestiones que se realizan con la ciudadanía. El reglamento también redundará en que haya controles más garantistas de los trámites municipales y, en definitiva, para que la administración sea más eficaz. Los grupos coincidieron en destacar la importancia que tendría la implantación de la administración electrónica para que el reglamento de control interno tenga un funcionamiento más óptimo. Yáñez informó de que ya se ha invertido en la puesta en marcha de infraestructuras para este fin, pero faltan algunos flecos.

En el pleno también se aprobó una moción conjunta del PSOE, Mérida Participa e Izquierda Unida con motivo del fenómeno migratorio en Europa y España.