Mérida contará con 53 licencias de taxi tras incorporar seis más

Aumenta la oferta de taxis en Mérida. La ciudad contará con un total de 53 vehículos en sus calles después de que el ayuntamiento haya vuelto a adjudicar las seis licencias que el gobierno del PP creó en el año 2015. Tras las elecciones el PSOE decidió paralizar el proceso, pero la justicia dio la razón a los afectados que recurrieron y finalmente las licencias se han vuelto a adjudicar ahora. «Nuestra obligación era proteger a la Administración, y más cuando los informes apuntaban que el proceso no se ajustaba a la legalidad», explica al respecto la portavoz municipal, Carmen Yáñez.

El asunto viene de lejos. Las seis licencias de taxi se crearon en la última etapa del gobierno de Pedro Acedo, pero debido al cambio de gobierno tras las elecciones del 2015 no dio tiempo a culminar la adjudicación. La creación de las nuevas licencias causó una gran controversia en el sector y finalmente el PSOE decidió no concluir el proceso porque según Yáñez, los informes técnicos detectaron irregularidades. Una de ellas, que la documentación no se entregó en sobres cerrados.

Los afectados recurrieron y finalmente, en una sentencia emitida en junio del 2019, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) les dio la razón. La Sala de lo Contencioso-Administrativo condenó al ayuntamiento a retrotraer las actuaciones y culminar la adjudicación. Tras el fallo, explica Yáñez, se creó una comisión técnica y se volvió a pedir toda la documentación para iniciar una nueva adjudicación, esta vez «de manera correcta y con todas las garantías». La Junta de Gobierno Local del pasado viernes dio el visto bueno a la propuesta de adjudicación y tras la notificación a los afectados, las nuevas licencias entrarán automáticamente en vigor.

«El juzgado ha sentenciado y nosotros hemos cumplido con la ley», afirma Yáñez, que recuerda que «en ningún momento hubo ánimo de agraviar a estas personas», sino de velar por el interés de la Administración municipal.