Mónica Naranjo, Pablo López, Morat y Andrea Bocelli actuarán en el Stone

La cantante Mónica Naranjo, el tenor italiano Andrea Bocelli, la banda colombiana Morat, el cantante Pablo López y el exvocalista de Supertramp, Roger Hodgson, son las nuevas confirmaciones del Stone&Music Festival, que se celebrará en la ciudad entre agosto y septiembre de 2020. El director del certamen, Carlos Lobo, calificó ayer de «histórica y ambiciosa» la que sera la quinta edición del festival, ya que contará con un cartel plagado de grandes artistas a nivel nacional e internacional con estilos variados.

Los cinco nuevos conciertos se celebrarán en el teatro romano emeritense, empezando por Pablo López el 27 de agosto; Morat el 29 de ese mismo mes; Mónica Naranjo actuará el 11 de septiembre; Andrea Bocelli el 19 de septiembre, y Roger Hodgson, el día 25. Las entradas se pondrán a la venta hoy, a partir de las 10.00 horas, tanto en la taquilla física situada en el Hotel Mérida Palace, así como en la página web www.progevents.com. El director del festival musical destacó la importancia de que la ciudad se convierta en una referencia turística internacional a nivel musical y que «todo el público pueda encontrar en Mérida una propuesta musical a su gusto».

Cabe destacar que los cinco artistas anunciados ayer se suman a los siete conciertos que se dieron a conocer hace unas semanas, como el del cantante británico Sting, que actuará el 2 de agosto en el albergue El Prado. Además del ex The Police, el certamen musical ya ha cerrado las actuaciones de Pastora Soler (30 de agosto), Amaral (4 de septiembre) y este mismo mes Estopa (día 8), Ara Malikian (día 13), José Luis Perales (día 20) y el espectáculo God save The Queen (día 26), que se desarrollarán en el teatro romano.

Preguntado por los medios sobre si el cartel del Stone&Music Festival para 2020 prevé incorporar nuevos conciertos, Lobo avanzó que están «todavía trabajando» en esta quinta edición del certamen, para la que aún están abiertas «todas las posibilidades».