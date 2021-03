Los monumentos no son lienzos

El conjunto monumental emeritense, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1993, es de tal relevancia que cualquier acción que se cometa en contra de su conservación debe ser cosa de ignorantes, de lo contrario, no se entiende cómo alguien puede ser capaz de ocasionarle algún daño. La triste realidad es que Mérida, y otras muchas ciudades con patrimonios histórico-arqueológicos de primer nivel, tienen que lidiar con esta clase de personas que no tienen reparos en acometer actos vandálicos contra los monumentos. Uno de los más habituales son las pintadas ilegales, cuya erradicación resulta compleja, aunque no por ello el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida cesa en su empeño.

En el año 2018, el organismo acometió un plan de choque para eliminar pintadas en espacios monumentales, con una inversión de hasta 20.000 euros para contratar a una empresa especializada de restauración. Se llegaron a limpiar más de 200 pintadas de la alcazaba, el conventual santiaguista, los acueductos de Los Milagros y San Lázaro, el dique, la piscina limaria o de los puentes romanos del Guadiana y del Albarregas, entre otros lugares. Desde entonces, y en la medida de sus posibilidades, desde el consorcio señalan que las restauradoras «intentan limpiar, poco a poco, las pintadas vandálicas existentes que tanto dañan la conservación del monumento como su imagen». Recientemente se han limpiado pintadas ilegales en la alcazaba, en el puente romano y en la plaza del templo de Diana.



Protocolo de actuación

El consorcio cuenta desde hace años con un protocolo de actuación para estos casos de vandalismo. «Las pintadas se detectan con rapidez por los propios trabajadores de la entidad o gracias a la colaboración ciudadana», explican. Tras ser detectadas, se elabora una denuncia por los técnicos del organismo con carácter urgente para tramitarla la policía y, finalizado esto paso, estos proceden a la identificación del daño en el sitio concreto. «Se analiza el tipo de pintura, las dimensiones, la afección sobre la piedra original, e incluso se detectan caracteres similares con otras pintadas antiguas o en el mobiliario urbano», ya que esto permitiría «identificar a los mismos agresores». Todos los datos se recogen en un modelo de ficha e informe, con las características legales de protección del monumento, el daño y las consecuencias de conservación, así como la valoración económica con el presupuesto de restauración para la limpieza.

Retirada de la pintura

Los trabajos para la limpieza son realizados por el equipo de conservación y restauración del consorcio, que realiza una labor «muy meticulosa» donde se emplean productos específicos para no alterar el soporte original. «Aún así, el daño de la pintada es irreversible, pues difícilmente se pueden eliminar por completo las sombras que dejan estas pinturas dentro del poro de la piedra», lamentan. Cabe destacar que estas acciones pueden ser constitutivas de delito de daños contra el patrimonio, cuyas penas oscilan entre los seis meses a tres años de prisión o multas de 12 a 24 meses. La solución para esta problemática pasa, según el consorcio, por «el estricto cumplimiento de las sanciones económicas y legales», así como reforzado «la educación y el sentimiento de pertenencia, a través del conocimiento».