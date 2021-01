La nueva normativa de las tarjetas de aparcamiento facilita su gestión

Los votos a favor del PSOE, el rechazo de Unidas por Mérida y la abstención de PP y Ciudadanos permitieron ayer la aprobación, de manera inicial, de la nueva ordenanza de la tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con discapacidad que presenten movilidad reducida y de la creación y reserva de plazas de aparcamiento en la vía pública para los vehículos de las personas titulares. El delegado de Tráfico, Marco Antonio Guijarro, afirmó que esta normativa «es prioritaria para la unificación, en un solo documento de carácter local, de la reglamentación existente». Esto permitirá facilitar la gestión y el control de las tarjetas, tanto permanente como provisional, desde la solicitud, la documentación a aportar, la revisión y la concesión, así como el seguimiento del buen uso de estas.

En esta línea, el edil avanzó que «debido a la importancia e impacto de la modificación», el documento será adaptado a lectura fácil para que las personas puedan acceder a la información y se facilite la tramitación de las tarjetas. Según Guijarro, desde el 2015 la accesibilidad «ha sido un eje transversal de las políticas del equipo de gobierno», de ahí la puesta en marcha de «numerosas actuaciones desde todas las delegaciones para avanzar en este objetivo».

Cabe destacar que los municipios tenían como fecha límite hasta el próximo 9 de febrero para actualizar las ordenanzas municipales en esta materia, ya que será entonces cuando entre en vigor el nuevo Registro Autonómico de Tarjetas de Estacionamiento para Personas con Discapacidad. La ciudad cuenta con unas 150 plazas disponibles para el aparcamiento de personas con movilidad reducida que hayan sido valoradas por el Centro de Atención a la Discapacidad de Extremadura (Cadex).

El portavoz de Unidas, Álvaro Vázquez, aseguró que el contenido de la norma «no está mal y es adecuado», no obstante, criticó que «la ley establece un trámite de participación y consulta a los ciudadanos y no se ha contemplado». En este sentido se expresó Pilar Nogales, la portavoz del PP, quien dijo que «sería deseable que la normativa municipal se fuera adaptando en su aprobación» a la ley de procedimientos administrativos que entró en vigor en 2016. Por parte de Ciudadanos, Andrés Humánez se mostró a favor de la ordenanza, al no encontrar «ninguna objeción». Desde Vox, Ángel Pelayo destacó que la nueva norma es «correcta y adecuada».

Plan parcial El Prado

El pleno municipal también aprobó ayer, con los votos en contra de Unidas, el programa de ejecución para la modificación de un plan parcial del polígono El Prado. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha desestimado los recursos presentados para la anulación del plan, por lo que el consistorio debe realizar este trámite. «Es un voto a favor obligado porque nos parece un expolio a la ciudad de Mérida con el que se podrían pagar muchos servicios públicos», afirmó el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna. «La intención primaria con la que se hizo esa modificación fue para la construcción de una gran industria y ya no la va a ver», puntualizó.

Vallado del Calatrava

En el turno de ruegos y preguntas, Pelayo solicitó que se retire el vallado perimetral del Mercado de Calatrava, ya que «no le vemos utilidad, excepto que se valore que hay elementos que puedan caer al suelo». La delegada de Urbanismo, Carmen Yáñez, respondió que ya se le ha comunicado a la empresa Larry Smith que tiene que retirar las vallas, sin embargo, «estamos en un expediente de resolución del contrato y no podemos actuar directamente porque puede perjudicar los intereses del ayuntamiento hasta que esté resuelto».