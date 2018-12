Olga Moya, pintora de Mérida: «La creatividad sale al parar la mente, sin preocupaciones»

Dejó todo lo que tenía para irse a vivir a una ecoaldea en las montañas. Allí descubrió que es posible vivir alejada del sistema y, cuando su mente paró, la creatividad que había tenido desde niña volvió a salir en todo su esplendor. La artista Olga Moya expone ahora en el centro cultural Alcazaba el resultado de esa travesía creativa, un total de 31 cuadros marcados por el color y la geometría, que estarán expuestos hasta el próximo 4 de enero.

-¿De dónde le viene la pintura?

-Desde que era pequeñita pintaba todo lo que veía, luego quise estudiar en la escuela de arte, pero se suponía que no daba de comer y tomé otros caminos profesionales. Hace varios años decidí dejarlo todo (casa, trabajo, familia, amigos...) y me fui a una ecoaldea sostenible, en la alpujarra granadina, con cuatro cosinas y mi perro. Primero fui de vacaciones y al final estuve como cuatro años, hasta que decidí volver a Mérida.

-¿Qué supuso este cambio tan radical en su vida?

-En la ecoaldea no tienes preocupaciones de nada. Cuando paras la mente y no tienes preocupaciones sale tu creatividad. Empecé a ver la naturaleza con todo su potencial de colores, volví a ver los fractales, desde el micromundo (diatomeas) hasta el macromundo (universo), porque los fractales permiten visualizar y reproducir los patrones de la naturaleza con las matemáticas, las estructuras geométricas. Si fijas la mente en algo, y aislas todo lo demás, puedes ver más allá porque la mente no está en un movimiento disperso. En la ecoaldea empecé a pintar el cuerpo primero, con las estructuras de los fractales mezcladas con ramificaciones de la naturaleza, y al final lo acabé plasmando en un cuadro.

-¿Qué quiere transmitir a través de su exposición ‘Agua viva’?

-La exposición es una ventana de posibilidades. En ella muestro geometría, matemáticas, color, armónicos, vibración y las señales que están escondidas en la naturaleza. Me gusta que la gente mire el color y conecte, porque cuando ves un color se activa en ti el campo energético de ese color. Todos estamos formados de un campo electromagnético y es vital la función del agua. El agua recoge todas las vibraciones, por eso no es casualidad que forme parte de nuestro cuerpo en un 80-90%, porque es la manera en que recoge la información a través de las ondas. Nuestro cuerpo está formado por unos mecanismos energéticos que recorren toda la columna vertebral y su nombre más conocido es el de chacras. En realidad, estos son unos discos por donde entra la energía y se canaliza según tus emociones. Cada emoción es una energía y está formado por un color, geometría, sonido, que es lo que llamamos luz, y todo ello es lo que transmito.

-¿Cómo definiría la creatividad?

-La creatividad es la cualidad que pones en la actividad que estás haciendo. Si de verdad lo haces con amor, por compartir una creación bonita, sin que sea un acto puramente económico, entonces eso es ser creativo, y creativos somos todos. Durante mucho tiempo se ha pensado que que el cerebro es la herramienta más potente y eficaz que tenemos, pero no es cierto, tu corazón (Timo) es el creador del campo magnético más grande y con más fuerza.

-Dice que hay que pararse a ver más allá de las cosas, pero la sociedad actual no corre, vuela...

-Somos una sociedad avanzada tecnológicamente increíble, pero nos estamos muriendo del estrés porque hoy día todo está condicionado. Estar con la mente calmada es un trabajo diario.