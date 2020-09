Osuna da un ultimátum a la empresa de la azucarera para que inicie el proyecto

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, da un ultimátum al grupo árabe Al-Khaleej Sugar, promotor de la planta azucarera. En concreto, si la empresa no da antes de final de año "un paso adelante" sobre la ejecución del proyecto, el ayuntamiento emeritense pedirá a la Junta de Extremadura que desbloquee el suelo industrial previsto en Expacio Mérida para la instalación de esta industria.

A preguntas de los medios, el primer edil avanzó esta mañana que “si a final de año no hay ningún movimiento” por parte de la empresa, el consistorio solicitará al Gobierno regional que "libere el suelo, que está retenido a través de la sociedad Feisa con unos avales y una garantía por parte de la empresa”. Según Osuna, ese suelo es que el “más potencialidad” tiene de Expacio Mérida, por lo que “no puede estar pendiente del tiempo”. “Si ellos (la empresa) están interesados tendrán que hacerlo ya, porque nosotros necesitamos ese suelo para otras industrias”, indicó.

En este sentido, Osuna aseguró que en la última conversación que mantuvo hace un par de meses con el presidente del Ejecutivo extremeño, Guillermo Fernández Vara, este le trasladó que "la empresa seguía muy interesada, pero que los plazos de la empresa eran otros plazos". Por ello, reconoció seguir teniendo la esperanza de que la azucarera se instale en Mérida, pese a que el proyecto lleva encima de la mesa desde hace ya tres años.

“Hay otros promotores industriales que quieren invertir en Mérida y no podemos tener bloqueado un espacio industrial única y exclusivamente bajo la promesa de que vendrá (la azucarera), y de que quiere venir, porque tiene que haber hechos”, manifestó. A su juicio, tiene que producirse “un inicio de los movimientos” para que comience la construcción de la planta industrial. “Si eso no va a pasar, nosotros vamos a dar marcha atrás en todas la bonificaciones, porque no podemos tener bloqueado suelo industrial bajo una promesa”, subrayó.

Sobre este asunto, el regidor municipal destacó que por parte del ayuntamiento se han hecho “todos los esfuerzos, las tramitaciones ambientales más rápido que nadie, y hemos dado todo lo que teníamos para atraer una inversión que podía ser un motor de desarrollo del futuro de la ciudad.” “No podemos estar a disposición del capricho o la voluntad del inicio de esta inversión de un empresario porque bloqueamos otras posibilidades de que vengan otras industrias”, recalcó.