Pedro Acedo agradece el cariño que le han brindado en sus 16 años de alcalde de Mérida y 12 de edil

Pedro Acedo ha agradecido el cariño que le han brindado los emeritenses durante estos 28 años como concejal del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Mérida, 16 de ellos como alcalde y 12 como edil, y ha reconocido como "error" en su trayectoria haber compatibilizado el cargo de regidor con el de senador durante su último mandato.

Acedo concluye mañana su labor como portavoz del PP en el consistorio emeritense aunque sigue como presidente del partido local, que celebrará elecciones para elegir al líder de los populares en la ciudad previsiblemente "después de las regionales, que son en 2021".

A sus 64 años afronta los próximos cuatro como senador, tras resultar elegido en los últimos comicios generales, y, si el partido lo avala, no cierra la puerta a continuar optando a ocupar un escaño en las Cortes Generales: "depende de cómo vayan estos cuatro años".

En su intervención, ha admitido que "no hubiera compatibilizado otra vez los cargos en Madrid y en Mérida", porque entiende que "los emeritenses no querían eso", después de que las otras formaciones le pusieron "altavoz" a esta situación, lo que "seguramente" le "perjudicó".

El dirigente popular ha indicado que es "un gran orgullo" comprobar el afecto que le transmiten una gran parte de los vecinos de Mérida, porque considera "se ha apreciado" su labor y trabajo por la ciudad, de la que ha destacado como "hecho histórico" su nombramiento como capital de Extremadura.

Ha dado las gracias al pueblo emeritense y ha resaltado el trabajo de las diez corporaciones municipales que ha habido y sus respectivos equipos de gobierno, encabezados por Martín López Heras, Antonio Vélez Sánchez, Ángel Calle Gragera y Antonio Rodríguez Osuna -además de por él- que han puesto "su granito de arena para una Mérida mejor".

En su opinión, la "transformación más fuerte" de la ciudad empezó en 1995 cuando accedió a la Alcaldía y ha resaltado como logros de su gestión municipal la "peatonalización" de las calles del centro hasta el Teatro Romano y las "grandes obras del Guadiana" a su paso por la ciudad, así como las del Albarregas, para tener una ciudad "más verde" que hasta entonces vivía "de espaldas al río", entre otras.

Y como "en toda obra humana hay luces y sombras", ha reconocido haber fracasado en su intento de que se implantase en la ciudad una universidad privada, porque no pudo "convencer a la Junta" y de que saliese adelante su proyecto en los terrenos del antiguo cuartel Hernán Cortés.

Ha señalado que seguirá viviendo en Mérida y que continuará vinculado a ella para aportar su experiencia y colaborar en lo que sea necesario. "No me fui entonces, ni me voy ahora", ha manifestado poniendo en valor haber seguido en la oposición porque "a veces se gana y a veces se pierde".

Sobre el equipo popular en el ayuntamiento, liderado por Pilar Nogales, ha destacado su experiencia de gestión municipal y cree que hará "una buena oposición".

En cuanto a la trayectoria política de Acedo, de 1987 a 1995 fue concejal del Ayuntamiento de Mérida. De 1991 a 1999 diputado en la Asamblea y desde este último año hasta 2003 vicepresidente primero de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex).

Encadenó tres mandatos como alcalde (12 años) de 1995 a 2007 y volvió a ser elegido regidor de 2011 a 2015. En la última legislatura ha permanecido en la oposición como portavoz del Grupo Popular.

Además, desde 2011 hasta 2016 ha sido senador y desde 2016 a 2019 diputado en el Congreso. En estas últimas elecciones ha sido elegido de nuevo senador.

En el Partido Popular, ha sido presidente de la formación en Mérida de 1993 hasta 2001 y desde 2005 hasta la actualidad. De 2001 a 2005 fue secretario general del PP de la provincia de Badajoz y desde 2011 hasta la fecha vocal de la Junta Directiva Nacional.