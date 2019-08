Proserpina nunca pasará de moda

La década de los 40 fue la época en la que Proserpina comenzó a ser utilizada por los emeritenses como un lugar de baño habitual. Desde entonces, numerosos grupos de amigos, turistas y familias deciden recorrer cada verano los ocho kilómetros que separan este embalse romano de la ciudad emeritense para refrescarse, tomar algo o hacer deporte.

Las mejoras que el consistorio ha realizado este año no han pasado desapercibidas para los chiringuitos. Antonio Mosquera, propietario del Yuyu, reconoce que las sombrillas instaladas durante este periodo estival junto con la preparación de la propia playa con 400 toneladas de arena de río lavada han influido en la afluencia de gente. También señala que la meteorología ha ido este año a favor de todos los establecimientos hosteleros situados en el embalse. «Este verano ha hecho mucho más calor que en 2018 y, además, no ha llovido apenas», apunta.

Según Mosquera, el buen tiempo ha provocado un aumento de clientes que acuden a su terraza para tomarse una copa. Es el caso de Xavier y Solange, dos turistas valencianos que se vieron atraídos por Proserpina debido a su historia. «Vimos el acueducto de los Milagros y quisimos conocer el lugar de su nacimiento», confiesan mientras se terminan su refresco a la orilla del lago romano.

Pero no todos los negocios corren la misma suerte que el Yuyu. Rafael regenta un quiosco justo al lado que también ofrece la posibilidad de alquilar piraguas y barcas a pedales. Lleva tan solo dos meses ocupándose de este establecimiento, pero cree que no viene mucha gente. Aun así, reconoce que los fines de semana por la tarde suele estar muy liado, si bien ha comprobado que los visitantes no alquilan sus servicios sino que vienen principalmente a bañarse, a pesar de las quejas por las pequeñas larvas existentes en el agua.

Mejorar la accesibilidad

Bernina ha sufrido esa desagradable sensación de salir del agua con bichos pequeños pegados en los pies, pero no cree que sea para tanto. De hecho, eso no le impide seguir invirtiendo en la comúnmente conocida como charca todas las tardes de su mes de vacaciones. La única pega que tiene trata sobre la accesibilidad a ciertas zonas como los bares. Existen una serie de tablas de madera que facilitan el acceso al lago, pero ella y su hermana Josefa han experimentado dificultades a la hora de circular por ciertos lugares con la silla de ruedas de uno de sus familiares.

José Ramón y Sandra visitan el embalse romano casi todos los días porque les gusta mucho la libertad de la que gozan los niños en este espacio. Sin embargo, también echan en falta un poco más de perfeccionamiento en el tema de la accesibilidad. «Nos solemos juntar con familias que tienen niños con problemas para andar y las tablas de madera no son suficientes, estaría mejor poner un camino de cemento hasta el agua, como ocurre en la playa de Orellana», propone José Ramón.

Conciencia ciudadana

Adrián es otro de los usuarios más asiduos, aunque lamenta la limpieza del agua en ciertas partes del embalse. En la zona donde se encuentran la mayoría de las viviendas se ha llegado a encontrar cristales rotos, botellas e incluso un taburete. Sin embargo, no cree que el problema sea culpa de ninguna institución pública, sino de la propia ciudadanía. «Lo único que hay que cambiar es la mentalidad de la gente para que cuiden más las cosas, o que haya personas encargadas de que quienes ensucien vuelvan a su casa con multas», sentencia.

Este emeritense no puede evitar confesar que está «enamorado de la charca», y lo mejor es que Adrián no es el único que se siente así. Es cierto que gran parte de los conocedores del embalse proponen mejoras que añadir a las que ya se han llevado a cabo, pero al final todos coinciden en que el lago de Proserpina es un entorno único que todos debemos cuidar y que nunca pasará de moda.