Protesta frente a la residencia El Prado por la falta de médicos

Miembros de la Asociación de Residentes y Familiares de la Residencia de Mayores El Prado (Arfaprado) se han manifestado este viernes por la tarde a las puertas del centro para protestar por la «delicada» situación que atraviesan sus 200 residentes. En concreto, denuncian que desde hace dos semanas faltan médicos, ya que de los cuatro que habitualmente atienden las distintas plantas, tres están de baja sin que hayan sido sustituidos. Una situación que, según el colectivo, se agrava debido al brote de coronavirus que sufre el centro, gestionado por la Junta de Extremadura. En estos momentos hay 10 casos activos entre los residentes y tres entre los trabajadores, y se han producido además tres fallecimientos.

Los familiares consideran que con un médico no está cubierto el servicio. «Son dos centenares de personas para las que, en una situación normal, había cuatro médicos. Ahora, en plena segunda ola, y que todos los ancianos necesitan los cuidados médicos habituales, al menos las bajas deberían cubrirse», señalan. Además, piden mejoras en la higiene y la calidad de vida de los usuarios.

En respuesta a esta protesta, el consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha asegurado que «todos los días ha habido médico en la residencia», aunque no hayan sido los habituales. «Nos gustaría que no estuvieran de baja, y también nos gustaría que hubiera más médicos para poderlos contratar», ha dicho. El titular de Sanidad ha explicado que las ausencias se están cubriendo con los efectivos «que tenemos», unas veces del Hospital de Mérida y otras de Atención Primaria. Además, recuerda que los residentes también tienen asignado un médico de cabecera en función de su domicilio particular.