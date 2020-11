Queridos Reyes Magos: por estas fechas solía escribir mis sensaciones cuando iba al camposanto a rezar por los míos, esos que se fueron a un lugar donde nosotros no sabemos ir (y, de momento, tampoco queremos, pero ojo con la eutanasia) convencido de que han llegado a ese cielo en el que nunca jamás habrá llanto ni dolor ni gritos de fatiga ni VAR (lo siento, madridistas). Y si alguno no ha llegado, le falta poco. Para algunos son días grises en los que hay más entierros que muertos, más ausencias que presencias contabilizadas, más propaganda que hechos; son días estos de noviembre para tener presente a la muerte, con M mayúscula. Y parece que se avecina la Navidad más extraña de nuestras vidas, esa que hará añicos la predicción de que todo en la vida se repite como un bucle melancólico. Y, toma ya, llueve poquito, pero aquí se acaba lo triste porque uno, con la jubilación, pensaba que iba a estar descatalogado para las emociones, ambiciones e ilusiones pero ¡quía! ahora estoy de pole position y más después de ver los candidatos norteamericanos, que esos catalogan a cualquiera.

Queridos Reyes Magos: por si acaso os escribo ahora para pediros mi regalo. Es imposible que sepáis cómo me he portado porque me ampara la ley de protección de datos pero, a cambio, podéis entrar en casa en cuanto queráis, el problema lo tendré yo si quiero echaos. Así, que a lo importante: ni las tres cosas que decían había en la vida os pido (esas se las encargo al Jefe) ni me inquieta el qué me pasará a mí, pero como para conseguir algo lo primero es soñarlo, que sepáis que sueño con Mercedes Núñez Angulo, en la felicidad anticipada que ella nos depara, en el convencimiento firme de verla reír, en el regalo de la vida sin el que no podré vivir. Sueño con ella con fe. Regalarme una gozosa primavera en otoño para que ella sea ‘rama que nace de mi tronco viejo, tú Mercedes serás flor cuando yo sea viento’.