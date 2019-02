Rafael Serrano: «No nos parece adecuada la ubicación para la planta»

Rechazo vecinal al proyecto planteado por la empresa Innova Servicios y Transformaciones para instalar una planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición, en unos terrenos de más de 34.000 metros cuadrados, situados entre las urbanizaciones de La Calzada y Proserpina. El presidente vecinal de esta última, Rafael Serrano, da cuenta de los motivos que han llevado a los vecinos a presentar alegaciones en contra de esta industria.

-¿Cómo se enteraron de la existencia de este proyecto?

-Como parte interesada nos enteramos por la prensa de que se quería instalar esta planta y nos parece mal. En principio esta planta se proyectó para ponerla en el barrio de San Andrés, pero los vecinos decidieron hacer alegaciones y al final el proyecto no se pudo ejecutar allí. Lo que se hizo después fue plantear la segunda ubicación en el entorno de Proserpina. La Dirección general de Medio Ambiente emitió una resolución el 10 de agosto en la que se establece que se considera necesario someter el proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario. La asociación de vecinos ha planteado una serie de alegaciones y estamos pendientes de que Medio Ambiente declare si esta empresa es apta o no para situarse en el entorno de Proserpina.

-¿En qué basan las alegaciones que han presentado?

-En el escrito de alegaciones decimos que esta ubicación no nos parece la más adecuada porque la ley establece que las actividades molestas, insalubles, nocivas y peligrosas deben estar a una distancia de dos kilómetros del núcleo más próximo de población y esta empresa lo estaría incumpliendo. Además, en la zona donde quieren poner la planta de residuos la carretera no está adaptada para una actividad industrial, sino que es una carretera de acceso al lago, donde además se sitúa un carril bici y muchísimos peregrinos del Camino de Santiago lo recorren anualmente. No sé si esta es la mejor imagen que queremos proyectar de Mérida. También hay una escuela de equitación a un kilómetro de donde quieren poner la planta, aparte del impacto paisajístico y visual que supondría, porque como emeritenses que somos debemos cuidar Proserpina.

-¿Qué solución proponen?

-Desde la asociación de vecinos queremos dejar claro que no estamos en contra de la actividad de esta empresa, sino de que se establezca la sede en Proserpina, ya que en Mérida hay dos polígonos industriales (El Prado y Expacio Mérida) y la empresa se podría ubicar en cualquiera de ellos. Ahora estamos pendiente de la resolución que dicte Medio Ambiente sobre la autorización ambiental. En última instancia, le correspondería al ayundamiento decidir si se instala la planta o no en Proserpina, ya que tendría que recalificar el suelo.

-En cuanto a la situación actual de la urbanización de Proserpina, ¿qué demandas plantean?

-Nos consta que se van a asfaltar algunas calles, aunque no todas como nos hubiera gustado. Proserpina lleva más de 40 años siendo un barrio de Mérida sin tener los servicios que tiene cualquier otro de la ciudad. Queremos un plan de urbanismo serio para Proserpina donde se incluya el asfaltado de calles, la colocación de reductores de velocidad, acerado y saneamiento. Además, tampoco tenemos teléfono fijo, wifi, ni servicio de correos a domicilio. Esta Junta Directiva la formamos un grupo de vecinos totalmente apolítico que lo único que queremos es lo mejor para el barrio.