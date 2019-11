El Sepad estudiará si el asilo puede adaptarse a la ley de la dependencia

Nuevos tiempos para el asilo de ancianos. La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales va a estudiar si el centro que gestionan las Hermanitas de los Desamparados puede adaptarse a la ley de dependencia tras varios años sin recibir ningún tipo de ayuda de la Junta. El director del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad), José Vicente Granado, visitó ayer las instalaciones junto a la concejala de Mayores, Catalina Alarcón, para conocer sus necesidades y establecer nuevas vías de colaboración.

El asilo cuenta actualmente con 125 usuarios (el total de su capacidad) y según explicó su directora, sor María Bravo, una buena parte de ellos podrían ser considerados dependientes de grado III porque apenas tienen autonomía. «Queremos mejorar la asistencia a los ancianos, tanto en la calidad como en atención directa. A muchos les corresponden las ayudas a la dependencia por la situación que tienen ya y también luchamos por sus derechos», señaló. Actualmente disponen de 50 trabajadores, lo que obliga a contar con la ayuda «extra» de los voluntarios y las hermanas para atender adecuadamente a los mayores. En su mayoría, se trata de ancianos cuyas familias no podían compaginar su cuidado con el trabajo, pero también personas que estaban en la calle, que no tienen a nadie o que reciben una pensión no contributiva.

REFORMA / Entre otras cuestiones, sor María quiere acometer una reforma de las instalaciones para que se puedan adaptar a las certificaciones de ley de dependencia, lo que incluye mejoras en los baños, los dormitorios y una renovación del mobiliario. La directora explicó que la visita de ayer es «una continuación» de la que el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, realizó el pasado agosto y se mostró agradecida por ello.

Por su parte, José Vicente Granado señaló que el Sepad quiere conocer personalmente los recursos con que cuenta el centro y «tender la mano» para establecer nuevas vías de colaboración. «Nuestro objetivo es trabajar por y para las personas de mayor edad. Vamos a ver qué adaptación deben realizar para que puedan ser beneficiarios de las ayudas a la dependencia», aseguró.