Siete plantas fotovoltaicas quieren instalarse en el término municipal

La energía renovable, es como su nombre indica "renovable". No se pueden colocar las placas indiscriminadamente en cualquier sitio, ocupando hectáreas de terreno sin tener en cuenta otra cosa que el beneficio y menos cuando ésto no es un beneficio local. Da nada me sirve que la alternativa es la energía nuclear, que es mucho más contaminante, si su implantación acaba con el ecosistema de las especies y menos si son especies en vías de extinción.