Sostiene Pelín que bailar pegados es bailar y, sobre todo, rezar arrodillados es rezar. Anda mi volátil amigo empeñado en que le ayude a colocar a las puertas de las iglesias de Mérida un cartel (grande, apunta) que ponga algo como «si no te vas a arrodillar no te pongas en primera fila», asaz preocupado por la epidemia de mal educados que no guardan respeto ni compostura en los templos. Ojalá fuera sólo en los funerales, le digo. «Es una vergüenza, dice Pelín, que la gente no sea consciente ante quien está, incapaces de genuflexión». Se debe haber currado el asunto porque enumera de carrerilla las muchas veces que los Evangelios dictan doctrina sobre postrarse ante Dios: desde que los Reyes Magos «entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron…», hasta el leproso que «suplicándole de rodillas le pedía si quieres puedes curarme», pasando por el ciego, la Magdalena o el hombre poseído por espíritu inmundo que viendo de lejos a Jesús echó a correr, se postró ante él y gritó con voz potente: ¿Qué tienes que ver conmigo? No se sabe porqué extraño sortilegio pocos tienen que ver con Él de rodillas y muchos de pie.

No seré yo quien le lleve la contraria a Pelín a quien le resulta raro que muchos cristianos que sudan en gimnasios, caminatas y saraos no sean capaces de rendir pleitesía a quien les convoca a su mesa, habida cuenta de que a algunos echó de un banquete por no ir bien vestidos, «mucha pausa y mucha solemnidad para permanecer enhiestos pero ninguna para inclinarse». Intento calmarle diciéndole que lo de no arrodillarse en la consagración es, como tantas otras cosas, por ignorancia, porque nadie les dice lo que se aconseja hacer y por eso no aprenden. Me dice que «tararí por ahí», que esos son los disculpables, que los peligrosos son los que al grito de «antes muerto que arrodillao» alegan hacerlo por principios, que un hijo no se arrodilla ante su padre y, ellos, menos. De nada vale decirles que a ese padre se le adora y que el doblar rodillas no implica humillación. Sólo a Dios se debe doblar la rodilla. Pero es tan estrecha la colaboración de algunos curas que hay parroquias sin reclinatorios, que esto del tontear causa estragos entre el clero. ¡Pues qué bien, que liberal y democrático ejemplo! Voy a encargar los carteles. Y con esto, que Dios les dé salud para que ellos se arrodillen. Vale.