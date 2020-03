Tiempo de preparativos cofrades

A 28 días vista del Domingo de Ramos, las hermandades emeritenses van intensificando los preparativos de cara a las estaciones de penitencia que realizarán durante la Semana Santa de Mérida, declarada fiesta de interés turístico internacional. Los portadores y costaleros están inmersos en los ensayos, los hermanos apuran la limpieza de los enseres, y los cofrades en general empiezan a sentir ese nerviosismo propio de quien lleva un año esperando para vivir la semana grande de la fe y la devoción. La cuenta atrás se va acabando y, por ende, la ilusión aumenta.

La cofradía de las Tres Caídas se prepara ya para disfrutar de una Semana Santa que, si el tiempo lo permite, será sin lugar a dudas muy especial. Nuestra señora de la Misericordia procesionará por primera vez en su historia en un palio, un proyecto que se ha hecho realidad gracias a las donaciones. «Nunca ha pasado un palio por el puente romano y estamos muy ilusionados», destaca el hermano mayor, Agustín Pérez. Además, la candelería lucirá renovada y ampliada; y la virgen estrenará una saya realizada en el taller de la hermandad. Por su parte, el paso de cristo contará con respiraderos en la parte alta.

Cabe destacar que el santísimo cristo de las Tres Caídas se ha sometido a unas labores de restauración, que ha realizado Francisco Berlanga de Ávila, autor de todas las imágenes de la cofradía. «El cristo ha quedado perfecto y nadie va a notar nada», sostiene Pérez. El ayuntamiento ha sufragado esta intervención en la imagen, ya que era «muy necesaria desde hacía años». Desde que Pérez es hermano mayor, hará unos cinco años, se han invertido más de 50.000 euros en patrimonio, y «lo positivo es que prácticamente toda esta inversión ha sido gracias a las donaciones».

Como novedad, la cofradía discurrirá este año durante un tramo en silencio, en aras de favorecer el disfrute de las personas con diversidad funcional, con trastorno del espectro autista e hipersensibilidad acústica. Esta iniciativa ha partido de la cofradía Infantil, ya que fue la primera en informar a la Junta de Cofradías de que contaría con un tramo en silencio. Su hermano mayor, Agustín Delgado, explica que en enero aprobaron esta iniciativa en Junta de Gobierno al pensar que «era algo necesario y había que hacerlo». Respecto a los estrenos, destaca el libro de regla, que han donado algunos hermanos de la cofradía, y la vestimenta del conjunto escultórico del paso de misterio. Asimismo, el consistorio ha financiado la restauración de nuestra señora del Rosario y del cristo de la entrada en Jerusalén.

Delgado destaca que ya se están intensificando los ensayos y las agendas con los cultos a los titulares. Además, apunta que el pasado viernes comenzó la tradicional escuela cofrade, en la que los más pequeños reciben formación con cuestiones relacionadas con la vida de la hermandad, así como las partes y elementos de una estación de penitencia. El sábado previo al Domingo de Ramos, los participantes harán una miniprocesión por los alrededores de la concatedral de Santa María. Como novedad, en esta edición participarán chicos de Plena Inclusión y de Down Mérida.

Por su parte, el hermano mayor de las Lágrimas, Francisco Javier Dopico, señala que este año no pondrán en la calle ningún estreno material a destacar, ya que la Junta de Gobierno ha cambiado hace relativamente poco. «Nosotros empezaremos ahora otro tipo de proyectos, pero hay que verlos y no ha dado tiempo para mucho», sostiene. No obstante, y como novedad, el Martes Santo la hermandad realizará acto de penitencia en la basílica de Santa Eulalia y en la concatedral de Santa María. «Tres miembros de la hermandad entran al sagrario, se arrodillan y vuelven a salir en representación de toda la hermandad», explica. Cabe señalar que las Lágrimas también se ha adherido a la iniciativa de que un tramo de la procesión discurra en silencio. «Queremos que todo el mundo tenga derecho a disfrutar de la Semana Santa», subraya.