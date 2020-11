Toma y daca

¿Pero este por quién me ha tomado?, podemos habernos preguntado alguna vez o, peor: ¿este me ha tomado por tonto?, retórica que puede concluir con un ‘vete a tomar por’ en sus distintas acepciones. Tomar, he ahí la cuestión, porque cuando a uno le toman por tonto se observa un evidente desequilibrio entre lo que uno piensa de sí mismo y lo que, al parecer, el interlocutor piensa de él.

En mi caso debo confesarles que a veces no tengo esa impresión de mí (la tengo bastante peor) hecho que se confirma cuando sutilmente me sueltan al oído: «Si la gente te conociera», (como yo, se sobreentiende) de lo que se deduce que hay personas con una gran capacidad de extrospección (si existe el palabro) y muy poca de introspección, de esas que te argumentan rápidamente un ‘no digas tonterías’ pero raramente les escuchas ‘me parece que he dicho una tontería’, que también.

De algunos se dice que ante la duda de si es tonto o no, mejor dejarle hablar y veras que ipso facto desaparece el equívoco; de ahí quizás el refrán de que en boca cerrada no entran moscas o el punto de Camino ‘de callar no te arrepentirás nunca’, que debería aplicarme casi todos los miércoles en el Nevado ante la tesitura de que es mejor no hablar que hablar mal. Porque lo que importa no es la manzana, sino el gusano que lleva dentro dado que de la abundancia del corazón... ya saben.

‘Digan lo que digan’ era solo el título de una canción, secuela del clásico ‘Ande yo caliente’, pero la verdad es la verdad, díganla Agamenón o su porquero, frase que Agamenón tildó de justa pero en la que no estaba de acuerdo el porquero. Y no seré yo quien diga que no hay personas que pudieran merecerse el calificativo de tonto, con justicia y a todas luces (o pocas luces, depende), pero basta ojear nuestras propias limitaciones para intentar comprender las limitaciones de los demás (e incluso perdonarlas, ainda mais) y, como toda prudencia es poca, mejor callarse que abrir la boca.