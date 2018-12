Traspasar el conservatorio supondrá un ahorro de 400.000 euros en 2019

Un hecho histórico». Así calificó ayer el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, la aprobación del convenio interadministrativo entre la Junta de Extremadura y el ayuntamiento para el traspaso de los medios personales, económicos y materiales del conservatorio municipal Esteban Sánchez, que desde el próximo 1 de enero se integrará en la red de centros docentes públicos no universitarios del gobierno regional. El documento se aprobó en sesión plenaria con los votos a favor de PSOE, IU, Mérida Participa (Podemos) y los dos concejales no adscritos, y la abstención del PP.

Cabe destacar que el trámite plenario era preceptivo para que el Consejo de Gobierno pudiera autorizar ayer la firma del convenio. El conservatorio cuenta en la actualidad con 20 funcionarios municipales, de los cuales 19 son profesores y uno es auxiliar administrativo. Todos ellos pasarán a ser funcionarios no docentes de la Junta, ya que estos profesores no pueden ser considerados como docentes por no haber superado las oposiciones de Educación, según informó en rueda de prensa la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez.

Con respecto al coste económico, la consejera cifró en 1.056.556 euros el gasto anual en personal y en 27.221 euros el de funcionamiento. En este sentido, Gutiérrez aclaró que la Junta asumirá en el próximo año un 10% del gasto de personal (140.000 euros), que se irá incrementando de manera progresiva, en cada ejercicio, durante un período de 10 años. Asimismo, asumirá los gastos de funcionamiento. El consistorio seguirá haciéndose cargo de la limpieza, mantenimiento, electricidad, agua y conserje.

El regidor municipal aseguró durante la sesión plenaria que las arcas municipales obtendrán un ahorro de unos 400.000 euros durante el primer año, una cantidad que se irá incrementando cada año hasta que la Junta asuma el coste total. En este punto, el primer edil aclaró que el ayuntamiento se hará cargo hasta el proximo 30 de junio del pago de las nóminas de los 6 o 7 trabajadores eventuales. «El ayuntamiento, una vez que sea efectivo el traspaso, procederá a amortizar estas plazas», manifestó Osuna.

REBAJA DE TASAS // Según destacó Gutiérrez, el traspaso supondrá un ahorro para los 250 alumnos del conservatorio de Mérida, ya que las cuotas se reducirán de los 260 euros actuales a 160 euros (en las enseñanzas elementales) y de los 600 actuales a 300 euros (en los estudios profesionales). El pasado mes de septiembre se firmó el protocolo general de colaboración con Mérida, Montijo y Don Benito para efectuar el traspaso de los respectivos conservatorios.

«El convenio va a permitir que más alumnos puedan matricularse, además, la situación de los docentes y la calidad de la enseñanza va a ser mucho mejor», subrayó el regidor municipal, quien informó de que este acuerdo cuenta con el apoyo de las centrales sindicales del ayuntamiento.

La edil popular Gema Fernández criticó que la negociación del acuerdo haya sido «unilateral», y aseguró que las condiciones del convenio son «mejorables». IU, Mérida Participa, así como los concejales no adscritos (María Antonia Sanmartín y Juan Luis Lara) se mostraron favorables con las condiciones del acuerdo, en líneas generales, al entender que al menos se sentaban las bases de una reivindicación histórica.