Vara asegura que la prórroga a Cimarro permitirá organizar una buena programación

El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha justificado este martes la prórroga de un año del contrato de Jesús Cimarro al frente del Festival de Teatro de Mérida en que al tener que iniciarse de nuevo la licitación del contrato de los dos próximos años, permitirá organizar una buena programación para el año que viene.

En declaraciones a los medios antes de clausurar el encuentro "Las niñas y el reciclaje", en Mérida, el presidente se ha referido a la decisión adoptada ayer por la Junta tras conocerse que la Comisión Jurídica de Extremadura había ordenado a sacar a licitación el concurso para los dos próximos años, tras ser recurrido por dos empresas.

"Para eso está la comisión jurídica, para revisar los contratos y los concursos", ha dicho Vara, que ha añadido que volver a iniciar el proceso tiene un trámite "que haría que nos fuéramos en la definición del adjudicatario en una fecha que sería altamente improbable poder organizar un festival y una buena programación".

Por este motivo, la Junta ha tomado la decisión de prorrogar el contrato actual con la empresa Pentación, de Jesús Cimarro, y en paralelo "ir preparando el concurso, que pueda resolverse y teniendo en cuenta los planteamientos hechos por la comisión jurídica".

A su juicio, esta situación no devalúa la imagen del Festival Internacional de Teatro de Mérida, sino "que es justo al contrario" y para que no se devalúe "se hace esto, para que la programación se pueda hacer con tiempo", porque conociendo como se organizan estas cosas "no vale resolver un contrato tres meses antes de que vaya a celebrarse el festival".