Una vida ligada a los jóvenes del barrio

Se dice pronto, pero cuesta estar al pie del cañón durante casi 22 años. Ese es el tiempo que José Manuel Simón y su mujer Martina han regentado el Ciber-Bocateria La Sala y que a finales de esta semana pondrán fin a su negocio puesto que se jubilan.

Más de 21 años son los que ha estado La Sala del Polígono dando servicio a Nueva Ciudad. En este tiempo son muchos los emeritenses que pasaron por el local ya sea para jugar o conectarse a internet en los ordenadores de la sala, o bien para tomarse algo y comer su espléndida cocina. José Manuel reconoce que «me da mucha pena, pero tengo 69 años y no fui capaz de convencer a mi mujer para aguantarlo un poco más» asegura que «empecé a trabajar con once años y la verdad que no sé que voy a hacer ahora» y siente que «tendré que realizar un curso que me haga aprender que hacer ahora estando parado», bromeó.

Martina cerró definitivamente la cocina en la noche de ayer y aunque José Manuel seguirá unos días por temas burocráticos y de proveedores, esta semana dejará su puesto al nuevo propietario que «me hubiese gustado que lo cogiese un emeritense, pero estoy contento».