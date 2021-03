Un vídeo reivindica las dificultades de las personas con síndrome de Down

La Asociación Down Mérida conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down, que tiene lugar hoy, con un vídeo protagonizado por jóvenes y adultos de la ciudad dentro la campaña #QueNadaNosSepare puesta en marcha por Down España. Según informó la entidad el pasado jueves en una nota de prensa, en el vídeo se muestra a los usuarios compartiendo «actividad, gustos e intereses con amigos sin discapacidad, disfrutando de sus aficiones en alguno de los lugares más emblemáticos de la ciudad». Entre ellos, destacan el Templo de Diana, el parque de las Siete Sillas, el acueducto de Los Milagros, el rocódromo del pabellón Diocles y el estadio municipal de fútbol José Fouto.

La intención de la asociación emeritense es «potenciar el mensaje original de sensibilización, acercándolo con lugares muy conocibles de la ciudad». El mensaje final ‘Si hay tantas cosas que nos unen, ¿por qué dejas que un cromosoma nos separe’, al igual que en Down España, pretende provocar una reflexión en el receptor y reivindicar las dificultades, la soledad y aislamiento, a las que se enfrentan las personas con síndrome de Down a partir de la adolescencia a la hora de hacer lo que desean o compartir intereses, así como el sufrimiento que ese aislamiento les provoca.

Con esta campaña, Down España pretende abordar el problema de la falta de amistades y oportunidades de socialización al que se enfrentan las personas con síndrome de Down cuando alcanzan la adolescencia y la edad adulta.