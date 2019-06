El Vivero desiste de la urbanización y disolverá la asociación de vecinos

La asociación de vecinos de El Vivero tira la toalla. Ante la imposibilidad de encontrar una solución para urbanizar esta colonia ubicada a las afueras de la ciudad, toda la junta directiva presentará su dimisión y planteará la disolución del colectivo en una asamblea que se celebrará el día 19. «Estamos desesperados, llevamos luchando cuatro años y no hemos conseguido nada, solo nos dan largas», afirma Antonio Gallego, secretario de la asociación.

Esta colonia, ubicada a las afueras de la ciudad (junto al camping de la antigua carretera de Madrid) no cuenta aún con calles asfaltadas ni alumbrado público y el problema es que una parte de los 1.400 residentes, aproximadamente la mitad, no quiere asumir el coste que supondría urbanizar. El colectivo vecinal estima que serían cerca de tres millones de euros a dividir entre las 270 parcelas existentes, lo que supondría asumir una derrama de casi 12.000 euros por propietario. Iniciar un proceso judicial contra quienes no quieren pagar sería inviable por la cantidad de demandados, pero la asociación también defiende el derecho de los vecinos que quieren contar con calles «en condiciones». Por ello, Gallego se pregunta indignado si la zona va a permanecer así «otros 40 años más».

SUELO NO CONSOLIDADO / Al margen del desacuerdo vecinal, El Vivero presenta otro problema relativo a los terrenos. Actualmente el suelo en el que se ubican las viviendas tiene la categoría de «urbano no consolidado». Inicialmente era rústico y hace aproximadamente 30 años, cuando se empezaron a vender las parcelas, las viviendas que se construyeron eran «ilegales», reconoce Gallego.

No obstante, en lugar de derribarlas la administración autorizó la acometida del agua y la electricidad y por ello el representante vecinal defiende que si hubo negligencia por parte de los particulares, también la hubo desde el ayuntamiento. El objetivo de la asociación era encontrar una solución a los dos conflictos abiertos: el vecinal y el de los terrenos, y con este ánimo han estado trabajando de forma intensa en los últimos cuatro años. Se han reunido varias veces con el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, y también recurrieron a la Junta de Extremadura, sin que hasta la fecha se hayan conseguido avances.

Por ello, la junta directiva de la asociación presentará en bloque su dimisión en una asamblea que se celebrará el día 19 y planteará a los residentes su disolución, pues al tratarse de chalets y casas bajas la ley no les obliga a estar asociados.