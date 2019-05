El voluntariado sale a la calle

La plaza de España acogió ayer la sexta edición del Encuentro para la solidaridad y la participación social, una iniciativa de la Plataforma del Voluntariado de Mérida (PVM), que está financiada por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales y por el ayuntamiento. En el evento participaron 40 de las 57 asociaciones que integran la plataforma con el objetivo de difundir el trabajo que desarrollan y estrechar lazos entre el voluntariado. La jornada arrancó a las doce de la mañana con una amplia programación de actividades, entre ellas, talleres de zumba, de bollywood, de defensa personal, un flashmob en lengua de signos y la actuación musical del dúo Dando la nota. Hasta bien entrada la tarde, numerosos ciudadanos se acercaron a las casetas para conocer de primera mano la labor que realizan estos colectivos, en una jornada lúdica que un año más volvió a exhibir el potencial del voluntariado emeritense.

«Lo que se pretende es acercar a la ciudadanía lo que hacen las asociaciones de voluntariado y, al mismo tiempo, sensibilizar sobre el valor del trabajo que desarrollan y la necesidad que hay de voluntariado», explicaba ayer la presidenta de la plataforma del voluntariado, Marisol Pérez. A través de este evento, añade, el ciudadano puede conocer las diferentes asociaciones, a las que «pueden incorporarse como voluntario o persona usuaria, porque a lo mejor tienen una situación de necesidad y hasta ahora se sentían solas y no sabían dónde acudir». Asimismo, gracias a este encuentro se crea comunidad de voluntariado, asociacionismo, ya que «muchas veces trabajas en una asociación, pero no conoces realmente lo que hacen otras ni al voluntariado». Pérez cree que «hay momentos en que las asociaciones tienen que hacerse autocrítica, porque a veces llegan personas para hacer voluntariado y las asociaciones no saben muy bien cómo involucrarlas».

Con respecto a la situación del voluntariado en la ciudad, la presidenta del colectivo afirma que «siempre hacen falta voluntarios» y anima a la ciudadanía a buscar, al menos una hora a la semana, porque con ese tiempo «se pueden hacer muchas cosas para ayudar», ya que hay múltiples opciones de colaborar con las diferentes entidades. En este sentido, Pérez ahonda en la función que cumple el voluntariado en la sociedad, al afirmar que este «llega donde la administración ni ningún otro colectivo puede llegar». «Es una cuestión de justicia social, de solidaridad, de dar lo que puedes», puntualiza la presidenta, quien destaca que Mérida «tiene un tejido asociativo fuerte, potente y que, además, funciona. Muestra de ello es la buena participación en el encuentro porque la gente se involucra mucho».

Por su parte, la vicepresidenta de la Asociación Oncológica Extremeña (AOEx), Amalia Franco, destacó que esta iniciativa de la plataforma del voluntariado es «fundamental para que las asociaciones tengamos contacto y mostrar a la ciudadanía el trabajo que hacen los voluntarios de Mérida y comarca». «Con nuestra asociación, siempre que llamamos, la ciudad responde», subraya.