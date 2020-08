La XI edición del Emerita Lvdica queda suspendida definitivamente

La XI edición de Emerita Lvdica, el evento de recreación de la vida del pasado romano de la ciudad, que se aplazó al mes de octubre, queda definitivamente suspendida. La delegada de Turismo, Pilar Amor, anunció en el día de ayer que, tras evaluar la evolución de la pandemia, «y ser conscientes de la imposibilidad de cumplir con las medidas de seguridad de higiene evitando aglomeraciones y garantizando la distancia interpersonal de metro y medio», el equipo de gobierno adoptó la decisión de cancelar la décimo primera edición de Emerita Lvdica que tenía prevista su celebración en la semana del 19 al 25 de octubre.

«Esta decisión la tomamos en acuerdo con las asociaciones recreacionistas de la ciudad, al ser conscientes que muchas de las actividades que se desarrollan durante esa semana, como la gladiatura, los mercados o los castra, no podrían llevarse a cabo ya sea por suponer un contacto físico, o no permitir el mantenimiento de la distancia interpersonal, además del número de personas que congregan en torno a las mismas» asumió la delegada de turismo quien lamentó además la cancelación de un evento que había tenido un crecimiento «exponencial» en sus últimas ediciones, alcanzado el pasado año la cifra de 80.000 visitantes a la ciudad. «No será un Emérita Lúdica», puesto que no se podrá hacer un llamamiento a la participación masiva y ni siquiera espera que los ciudadanos se vistan con los atuendos propios de la época como es cada vez más habitual durante la cita.

DISTINTO FORMATO / No obstante, anunció que con el fin de mantener cierta agenda cultural en torno a la recreación histórica, contando con la complicidad de las asociaciones recreacionistas de la ciudad, durante al menos ese fin de semana y siempre que las condiciones sanitarias lo permitan, y siguiendo un estricto cumplimiento de la normativa que esté en vigor, «hemos iniciado la programación de un evento de recreación cuyas actividades se llevarán a cabo en distintos espacios monumentales, con aforo controlado y limitado, mantenimiento de la distancia, y estricto cumplimiento de las normas de seguridad e higiene». Además, dicho evento será retransmitido en streaming y grabado, a fin de posibilitar la difusión y el acceso al mismo del mayor número de personas posibles.

El programa del evento aún está por concretar, pero irá de micro recreaciones a representaciones de obras teatrales, manteniendo las medidas de prevención oportunas, como las distancias adecuadas entre las personas que están llevando a cabo la actividad. Estas actividades se concentrarán en el Templo de Diana, si bien se desarrollarán acciones en otros espacios, como el Museo Nacional de Arte Romano, y tantos otros como sean imprescindibles.