Cosme Segador: "La rehabilitación integral puede significar un ahorro del 50% del consumo»

-¿Qué papel va a tener la rehabilitación energética integral en la era postcovid?

Va a ser fundamental. Desde hace muchos años se habla de la rehabilitación energética como alternativa a otras crisis. El propio Ministerio para la Transición Ecológica, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) ha anunciado que se van a movilizar más de 300.000 millones de euros en el Programa de Rehabilitación Energética de Edificios (PREE).

-¿En qué consiste a grandes líneas el proyecto HousEEnvest?

En Extremadura hemos identificado que había un bajo número de edificios rehabilitados. En 1980 cambió la normativa en edificación, pero los edificios construidos con anterioridad a esa fecha no tienen aislamiento. Más de 300 comunidades de vecinos de nuestra región son edificios así. Muchas veces queremos calefactar y refrigerar, pero sin aislamiento estamos perdiendo energía y no hay confort térmico. Una vez detectada esa necesidad hemos creado un instrumento financiero apoyado con un asesoramiento técnico para movilizar el sector de la rehabilitación energética. Por eso se ha creado un fondo de garantía, que aporta la Junta de Extremadura. Para ello se ha modificado el programa operativo de los Fondos Feder. Solo existen cuatro proyectos europeos y la Comisión Europea se interesa regularmente por su funcionamiento. Los bancos comercializarán el préstamo, que al contar con el aval de la Junta tienen menor tipo de interés y pueden ser de mayor importe y a mayor número de años. A través de Agenex identificamos todas las medidas que se deben tomar, con un estudio e informe que el banco utiliza también como una garantía técnica. Intentamos que los ahorros sean los que devuelvan el préstamo de forma que los vecinos no vean incrementada su cuota de comunidad.

-¿Quiénes pueden beneficiarse de él y en qué condiciones?

-El proyecto está muy orientado a comunidades de vecinos y especialmente a aquellas que tienen calefacción central, donde los ahorros pueden ser mayores y el préstamo puede ser devuelto con más rapidez.

-¿Cómo se puede reducir el consumo energético de un bloque de viviendas y cómo puede repercutir en una comunidad de vecinos?

-La medida principal es el aislamiento. Posteriormente, la calefacción y la climatización. Otros puntos críticos son las ventanas, el alumbrado en zonas generales del edificio y los ascensores. Así como la implementación de energías renovables, principalmente la fotovoltaica, aunque tampoco son desdeñables otras, como la calefacción con biomasa. La fotovoltaica ofrece la posibilidad de formar comunidades energéticas, para compartir entre todos los vecinos esa generación de energía. Esta rehabilitación integral puede significar ahorros en algunos edificios de hasta el 50% de su consumo energético. Los edificios además gracias a ella se revalorizan (20-30%) y mejoran su aspecto, por ejemplo cuando se emplean placas cerámicas.

-¿Es cierto que la gran mayoría de los bloques de viviendas extremeños son candidatos a este tipo de rehabilitaciones?

-Con el estudio realizado hemos identificado 350 viviendas susceptibles de esta rehabilitación integral y 200 de ellas con calefacción central con gasóleo. También hay muchos edificios posteriores con patologías desde el punto de vista energético y susceptibles de actuación. Estamos hablando de unas necesidades de financiación de 40 millones de euros, que pueden ser incluso mayores.

-¿Cómo funciona la Oficina de Servicio Integral para la rehabilitación?

En paralelo al Proyecto HousEEnvest hemos creído necesario brindar al ciudadano una herramienta de asesoramiento. Solo hay que entrar en osir.es y rellenar un formulario con sus necesidades. Concertaríamos una visita al inmueble y les asesoramos sobre todas las ayudas disponibles en cada momento. El asesoramiento es integral entre las ayudas, la financiación y las medidas que puedan tomar cada comunidad de vecinos. Con esta oficina asesoramos también a cualquier ciudadano de todas las ayudas vigentes que pueden repercutir en su ahorro energético.