Cuando la escuela es el refugio

A veces pensamos que todas las personas migrantes o refugiadas se dirigen hacia Europa. Sin embargo, una parte muy importante lo hace hacia países cercanos. Es el caso de Siria, cuyo conflicto armado ha obligado a parte de la ciudadanía a migrar hacia Jordania, Turquia y Líbano. El valle del Bekaa, a 30 kilómetros al este de Beirut, es frontera con Líbano y escenario de una crisis prolongada de migrantes. Tiene unos 6 millones de habitantes, de los que el 20% son refugiados sirios.

Sonia Fernández Holguín, de Fundación Entreculturas, explica que el acceso a una educación de calidad es la mejor herramienta para ejercer otros derechos en plenitud y poder plantearse un futuro en libertad. La educación es el motor del cambio. En este contexto las escuelas son lugares de protección, pues evitan que los niños y niñas refugiados sirios estén trabajando o sufriendo violencia de cualquier tipo. Este tipo de intervenciones, además de ser acciones humanitarias, responden al área estratégica de Movilidad Humana de la cooperación extremeña, que une de manera honesta la cooperación internacional y las migraciones.

El proyecto de Entreculturas- Fe y Alegría tiene un enfoque integral. Quiere fortalecer la capacidad de adaptación de los niños y niñas refugiados sirios por medio de una educación de calidad. Por ello se les van a proporcionar servicios educativos, incluyendo el acompañamiento en caso de deserción escolar y la provisión de bienes de primera necesidad, así como de servicios de salud mental y apoyo psicosocial que se integrarán en las escuelas. En los casos más graves serán derivados a la unidad de Psiquiatría del Hospital Hotel Dieu con quien el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS, sus siglas en inglés) tiene un convenio. Sonia Fernández explica que la prioridad siempre la tienen los niños y niñas más vulnerables (discapacitados, procedentes de familias monoparentales con dificultades, huérfanos). Entreculturas apoya al JRS en sus programas de educación de niños, niñas, jóvenes y personas adultas, dando prioridad a aquellos cuya situación es más urgente y no es atendida por otros. En la actualidad, el JRS atiende a 811.000 personas. Miguel Santiuste, Grants Coordinator Expat in Jesuit Refugee Service Lebanon, explica cuál es la situación.

Ya han pasado 9 años del conflicto en Siria. La crisis ya no está en ‘foco mediático’ pero no ha terminado. Los niños fallecidos son miles cada año. ¿Cómo es trabajar con las personas más vulnerables cada día?

Estamos ya en el décimo año del conflicto y el fin de las hostilidades en Siria no parece estar cerca. Este año 2020 ha sido un año especialmente duro, sobre todo a principios de año, donde el conflicto armado provocó el desplazamiento forzoso de 900.000 personas. Siria sigue en guerra, cerca de un 30% de los niños y niñas sufren desnutrición y un 41% se encuentran sin escolarizar. A día de hoy no se cumplen las condiciones mínimas de seguridad para que los más de 5,6 millones de personas que han huido del país (1,5 millones en Líbano) regresen a sus casas. Es muy urgente y necesario un cese total de las hostilidades, no podemos permitir que tantos millones de personas inocentes vivan en unas condiciones indignas y de desprotección porque la comunidad internacional es incapaz de encontrar una solución al conflicto y garantizar la protección de la población civil. Cuando paseas por los asentamientos informales del valle del Bekaa donde vive una gran cantidad de población refugiada siria y ves las condiciones indignas en las que viven estas personas, en tiendas de campaña en el barro, soportando el calor insoportable del verano o el duro invierno, te das cuenta de que sigue siendo una emergencia. Aunque ya no esté en el foco mediático no debemos olvidarnos, no debemos permitir que nadie viva así ni un sólo día más.

-¿Cómo es una escuela cuando la escuela es un espacio para niños refugiados?

En Líbano apoyamos 8 escuelas que son gestionadas por nuestra socia hermana JRS (siglas en inglés del Servicio Jesuita para Refugiados) para niños y niñas de entre 5 y 17 años. Trabajar con niños y niñas refugiados requiere poner un especial cuidado a todo el proceso, son personas muy vulnerables que en ocasiones han vivido o están viviendo situaciones dramáticas, pero a la vez son niños y niñas que albergan mucho potencial y esperanza. Nuestro afán es trabajar para que las escuelas sean lugares seguros, donde los niños y niñas y sus familias se encuentren protegidos y reciban una educación de calidad. En estas escuelas ofrecemos un sistema de protección integral, donde los alumnos están protegidos de la violencia y donde también viven un proceso de recuperación de las heridas psicológicas del drama del desplazamiento forzoso. Los niños y niñas no sólo aprenden siguiendo el currículum educativo oficial de Líbano, sino que reciben una educación de calidad, es decir, una educación basada en valores -como la solidaridad, la empatía, el respeto al medio ambiente, la igualdad de oportunidades- e impartida por profesores y profesoras debidamente formados, motivados y remunerados. Desde Entreculturas creemos que la educación es un derecho universal, que no se pierde en situaciones de emergencia y cuyo cumplimento es la llave para otros muchos derechos. No se puede concebir una respuesta sostenible a ninguna emergencia, si no se pone a la educación en el centro. La educación salva vidas, pero también las transforma, concede a las personas dignidad, esperanza y voz propia.

-¿Cómo es trabajar junto con una oenegé jesuita?

Tanto Entreculturas como JRS tienen en su ADN el acompañamiento de las personas más vulnerables, estar cerca de ellas y acompañarlas por el proceso que están viviendo. Ambas comparten la misión de acompañar, servir y defender a los refugiados y otras personas desplazadas por la fuerza, para que puedan sanar sus heridas, aprender y marcar su propio futuro. Es una misión que comparto y me siento un privilegiado por formar parte de ella. Adicionalmente, también valoro la importancia que cobra el componente pedagógico; el peso de la espirtualidad sin discrimiación por sexo, religión o creencia; y la atención que prestan al cuidado de las personas, no sólo a las personas mas vulnerables, sino también a la propia plantilla.

-Garantizan el acceso de una educación de calidad a más de 8.000 niños ¿Cómo es la logística del día a día?

-En el valle del Bekaa apoyamos a 6 escuelas para unos 2.500 niños y niñas cada año con más de 200 trabajadores como personal de las escuelas. La logística es compleja, pero para nosotros lo más importante es garantizar la seguridad. En las zonas donde se encuentran las escuelas, el índice de criminalidad es alto y ha empeorado considerablemente con la grave crisis económica y sociopolítica que atraviesa el país. Hoy en día, las medidas de seguridad para evitar la propagación del covid-19 nos han obligado a cerrar las escuelas y transitar a un modelo educativo en remoto.

-La mujer refugiada también tiene unas importantes necesidades…

-Los roles y responsabilidades culturales entre mujeres y hombres en Siria, en términos generales, se asemejan a lo que son en la cultura árabe tradicional, donde los hombres son generalmente los responsables financieros de los hogares (ámbito público), mientras que la actividad de las mujeres se circunscribe al ámbito privado, y acostumbran a tener el rol de cuidar a la familia y los niños y niñas, y poco acceso a la educación. Los más de 9 años de guerra y múltiples desplazamientos han provocado cambios fundamentales en los roles y responsabilidades de género. Las mujeres y las niñas comienzan a involucrarse más en la vida social y económica, adoptando nuevos roles para mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias, especialmente en los hogares monoparentales encabezados por mujeres. Sin embargo, las mujeres se enfrentan a numerosas barreras y restricciones a la hora de buscar trabajo fuera del hogar. En términos generales, las mujeres y las niñas enfrentan vulnerabilidades específicas como resultado del desplazamiento forzado. Algunos de los cuales incluyen un mayor riesgo de violencia sexual y de género y falta de servicios sensibles a las cuestiones de género y asistencia humanitaria. Además, este cambio en los roles entre hombres y mujeres ha tenido un impacto en las relaciones de pareja que, unido a las condiciones de extrema precariedad de las familias y las medidas de confinamiento derivadas de la emergencia COVID, han desembocado en un aumento de los casos de violencia de género y violencia intrafamiliar. La violencia doméstica no se lleva a los tribunales ya que no está tipificada como delito debido a la falta de medidas de protección. El tráfico sexual y la prostitución forzada aún existen en el país y con muy poca protección legal para los no libaneses. Se trata de un riesgo particular para las mujeres y los niños y sobre todo niñas sirias. Estudios recientes han demostrado que una parte importante de los niños y niñas ha informado sobre intentos de explotación sexual.