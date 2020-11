Francisco Marroquín «Muchos errores en política de vivienda son por no escuchar a los operadores»

Los datos de un estudio nacional indican que más de la mitad de los españoles quiere cambiar de casa tras la pandemia ¿Coincide con su apreciación a nivel regional?

Ninguna afirmación es absoluta. Sí es cierto que hay actualmente una moda, que en Extremadura siempre ha existido, de buscar una nueva residencia, más espaciosa, con espacios descubiertos, con terrazas y con jardines. Puede ser para ciudadanos que buscan una segunda residencia, para ocio o en previsión a un recrudecimiento de la pandemia, o bien particulares que quieren cambiar. Esa es la tendencia real del mercado que apreciamos.

La compraventa de unifamiliares marca máximos ¿Ha cambiado la valoración del ciudadano con respecto a la vivienda?

Tiene una gran conexión con el fenómeno del que he hablado antes. Los inversores en vez de comprar pisos se están volviendo a fijar en unifamiliares atendiendo a esa moda que tenemos en la actualidad.

¿Debería haber más colaboración público-privada para el fomento de la vivienda nueva y el alquiler?

Sin lugar a dudas. Es una de las acciones que siempre he defendido. Pienso que los errores que arrastramos desde hace mucho tiempo en las políticas de vivienda son por no escuchar y atender a los operadores que estamos a pie de calle. El sector privado sabe exactamente cuáles son las aspiraciones de los demandantes y consumidores, pero a la administración solo le llegan las reclamaciones y las quejas.

La pandemia ha fomentado el uso de las TIC ¿Se va a generalizar la realidad virtual a la hora de enseñar pisos?

Estimo que no. Para adquirir un bien lo normal es que lo vea en directo, lo palpe y lo perciba en todos sus sentidos. La adquisición más importante de un ser humano suele ser la vivienda y siempre se tendrá que ir a visitar. Además, la realidad virtual no puede acreditar los vicios o defectos de las viviendas que vamos a habitar. ¿Cambiará el modus operandi? Sí, nos tendremos que adaptar. Al final la realidad física seguirá imponiéndose.



¿Sigue siendo comprar un inmueble una inversión rentable?

Muchos me preguntan si ahora es buen momento para comprar o vender. Depende de cada caso particular. Cada particular tiene que analizar su disposición económica, hasta qué presupuesto puede llegar y sus preferencias. A partir de ahí hay que acomodar esos gustos a lo que encuentra en el mercado. Y tener paciencia, porque comprar vivienda no es cuestión de 24 horas. El vendedor tendrá que acomodar sus pretensiones a la realidad. Actualmente, estamos en una abrupta bajada de precios, pero a la velocidad que gira el mundo puede estancarse en un mes y dispararse el año que viene.M