La gran gama de vinos de Bodegas Ruiz Torres está lista para sorprendernos

Bodegas Ruiz Torres dispone de una gran variedad de vinos y cavas extremeños perfectos para las mesas de Navidad. La trayectoria de esta bodega de Cañamero es espectacular y sus caldos acumulan multitud de reconocimientos. Comenzó elaborando los vinos tradicionales de la zona, pero en la actualidad es sinónimo de excelencia y buen hacer. Se encuentra dentro del Geoparque Villuercas-Ibores-Jara y sus orígenes se remontan al año 1870, cuando Miguel Ruiz fundó Bodegas Ruiz. En la actualidad, la bodega es una de las más modernas del país y todo un referente para los amantes del enoturismo. El entorno en el que se encuentra la bodega es espectacular y sus instalaciones combinan esta simbiosis natural con espacios para el ocio.

Los vinos de la bodega proceden de las 140 hectáreas que se encuentran muy cerca del recinto. La viña se desarrolla sobre un suelo relativamente pobre, muy apropiado para el cultivo de la vid y en un entorno de montaña, a 800 metros de altitud y con una pluviometría de 1200 mm anuales. La intensa promoción de sus caldos los ha posicionado en mercados nacionales e internacionales. De hecho los vinos y cavas de Ruiz Torres se consumen en más de 40 países, destacando su penetración en Europa del Este y el complejo mercado asiático.

Los galardones del último año son una muestra de la calidad de Bodegas Ruiz Torres: Cabernet Sauvignon de Ruiz Torres 2016 (Medalla de Plata Monovino 2020, celebrado en Madrid, febrero 2020) Verdejo de Ruiz Torres 2019 (Medalla de Oro Monovino 2020, celebrado en Madrid , febrero 2020), Verdejo de Ruiz Torres 2019 (Medalla de Plata Bacchus 2020, celebrado en marzo, en Madrid 2020), Verdejo de Ruiz Torres 2019 (Medalla de Oro, VIRTUS 2020. Celebrado en febrero 2020 en Lisboa).

Para estas fiestas lo mejor es consumir cava extremeño. Bodegas Ruiz Torres dispone de una amplia gama de productos: Sierra De Guadalupe Brut (D.O. Cava), Sierra De Guadalupe ( D.O. Cava). También tiene espumosos que nada tienen que envidiarles: Ex De Extremadura Brut Nature y Ex De Extremadura Semi Seco.

Destacamos también para disfrutar estos día el Attelea Crianza 2017 es un vino ‘coupage’ con DOP Ribera del Guadiana que se elabora con uva 80% Tempranillo y 20% uva Cabernet Sauvignon.M