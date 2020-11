Ignacio Aller: «Somos la única compañía de alarmas que ofrece sus servicios sin coste de alta»

¿Cómo valora esta alianza estratégica entre Movistar y Prosegur? Posicionamiento en el mercado, número de clientes en los últimos meses...

La evolución de las ventas de Movistar Prosegur Alarmas es muy positiva. Movistar Prosegur Alarmas comenzó a operar en el mes de marzo y hay que señalar que, tras el levantamiento de los confinamientos, hemos comprobado la buena acogida que tienen nuestros servicios. Tanto por la calidad que ofrecemos como por la transparencia con el cliente ya que somos la única compañía que no cobra cuota de alta y no exige permanencia. Estos elementos, junto con la claridad en el coste del servicio, son muy valorados por nuestros clientes.

Todo ello nos ha llevado a tener un número récord de instalaciones en el mes de julio con 11.000 nuevas instalaciones y un acumulado total en el último cuatrimestre de 34.000 instalaciones que supone triplicar las cifras del mismo período del año anterior.

¿Qué diferencia su oferta y su producto del resto de empresas del sector? ¿Por cuánto al mes se puede disponer de una alarma? Y la instalación, ¿cuánto cuesta? ¿Tiene compromiso de permanencia?

En Movistar Prosegur Alarmas estamos convencidos de que nuestra oferta es totalmente disruptiva en el mercado y de una altísima calidad.

En primer lugar, me gustaría destacar que hemos presentado la mejor propuesta del mercado y nuestra confianza es tan alta que no queremos tener clientes cautivos de una permanencia, sino clientes satisfechos que valoran y usan el servicio. Por eso, rompemos una de las reglas más asentadas en este mercado y apostamos por eliminar la permanencia por primera vez.

Desde el primer día quisimos lanzar una oferta comercial novedosa. Para ello, presentamos un paquete con una solución mucho más completa, sin coste de alta y sin exigir ninguna permanencia a nuestros clientes, por solo 45 euros al mes (IVA incluido). Es importante resaltar estos tres aspectos porque, todavía, ninguna otra compañía de alarmas ofrece sus servicios sin coste de alta, sin permanencia y con una total y absoluta transparencia en el precio.

En Movistar Prosegur Alarmas ofrecemos la alarma conectada a nuestra Central Receptora de Alarmas, cámaras de videovigilancia y la posibilidad de ver lo que pasa en tu hogar o negocio gracias a la App Movistar Prosegur Alarmas. Además, somos la única compañía que cuenta con un equipo propio de intervención inmediata, los Acudas. Adicionalmente, ofrecemos también el servicio de Custodia de Llaves. El servicio Acuda (gratis durante 6 meses) consiste en que un vigilante de seguridad acudirá al domicilio del cliente si se produce un salto de alarma y este lo requiere. Ya sea porque necesita asistencia o porque en ese momento no se encuentra en su casa. Además, al tener custodia de llaves, el vigilante puede dar acceso a la Policía, y comprobar inmediatamente que todo está en orden.

¿Es necesario ser cliente de Movistar para acceder a estos servicios? ¿Dónde se pueden contratar?

No es necesario ser cliente de Movistar para acceder a los servicios de Movistar Prosegur Alarmas. Si bien, por el hecho de serlo, la integración de los distintos servicios ofrece ventajas adicionales al cliente.

Respecto a la contratación, nuestros servicios se comercializan en las más de 1.000 tiendas de la red de Movistar, en el teléfono 1004, en las webs www.movistar.es, además de a través de la red existente de comerciales. En total, son más de 10.000 comerciales y de 100.000 metros cuadrados que comercializan nuestros servicios.

En Movistar Prosegur Alarmas, ¿qué papel juegan las nuevas tecnologías y, especialmente, las tecnologías móviles?

Lo primero que querría destacar es que Movistar Prosegur Alarmas cuenta con las mejores redes e infraestructuras de comunicación fija y móvil para proteger la seguridad física de nuestros clientes y sus dispositivos frente a cualquier amenaza.

Nuestra ambición es innovar de forma continua para llevar al mercado soluciones de última generación, convencidos de que serán altamente diferenciales. Para ello, contamos con el apoyo de nuestros dos accionistas, Prosegur como empresa referente en el sector de la seguridad y Telefónica como líder tecnológico en el mercado de gran consumo, una capacidad de innovación permanente enfocada al desarrollo de nuevas aplicaciones.

Hace unos días han anunciado un nuevo servicio, ContiGO. ¿En qué consiste?

ContiGo es una nueva funcionalidad, gestionable desde la App Movistar Prosegur Alarmas, con la que los usuarios estarán protegidos también fuera de casa siempre que lo necesites.

ContiGo cuenta con dos funcionalidades. La primera es el Botón SOS que el cliente puede activar, cuando está fuera del hogar, si necesita ayuda ante cualquier amenaza, riesgo o situación de emergencia. La segunda es la Cuenta Atrás que ofrece la tranquilidad de poder realizar el trayecto estando siempre protegido hasta que llegue al destino.

El servicio ContiGo es gratuito durante los seis primeros meses, tanto para clientes actuales como para nuevas altas. Una vez concluido este período, su coste es de 3 euros (IVA incluido) por usuario sin que exista un límite en el número de usuarios autorizados que puedan utilizar ContiGo.

Pensamos que los casos de uso de ContiGo pueden ser muy diversos. Ante cualquier situación en la que el usuario pueda sentirse inseguro como, por ejemplo, si sale por la noche y vuelve a su hogar por zonas con poca gente o escasa luz. Su uso es también adecuado tanto para personas mayores como para los más jóvenes, si salen de casa sin acompañante. El servicio de Cuenta Atrás también es de gran ayuda para las personas que hacen deporte al aire libre como correr, montar en bicicleta o hacer una ruta de senderismo.

A menudo se piensa en los sistemas de seguridad asociados únicamente a viviendas en propiedad. ¿Son aplicables o útiles también para los inquilinos?

Por supuesto. A la hora de diseñar nuestra propuesta comercial no nos basamos en si la casa es en propiedad o alquilada. Lo que buscamos es ser flexibles y adaptarnos al tipo de vivienda y a las necesidades de seguridad que tiene nuestro cliente. Por eso, nuestra oferta está organizada en cuatro paquetes principales. El más básico es el Kit Piso que cuenta con el kit estándar (detector magnético, dos detectores con cámara, cámara móvil, panel de comunicación, teclado, 5 llaves inteligentes, sistema de alimentación ininterrumpida, sirena y placa disuasoria) y ofrece una completa protección 360º para el hogar por 45 euros (IVA incluido). El Kit Ático/Bajo que se compone del kit estándar más un detector sin cámara y un detector de humo por 49 euros (IVA incluido). El Kit Chalet que incluye el kit estándar más un detector sin cámara, un detector con cámara y un detector de humo por 52 euros (IVA incluido). Y, por último, contamos con el kit para los negocios, una alarma que se compone de dos detectores con cámara y uno sin cámara, una cámara IP, el panel de comunicación, un teclado, el SAI, las 5 llaves inteligentes, una sirena y la placa disuasoria por 40 euros (precios sin IVA).