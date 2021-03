Iván José García: «Hemos reducido las emisiones de CO₂ en 30 toneladas»

-¿Por qué al agua se le da tan poca importancia cuando es imprescindible para la vida y el desarrollo socioeconómico? ¿Por qué la escasa inversión en infraestructuras hidráulicas?

-Uno de los principales motivos es la educación. Nos han educado en que el agua no desaparece, sólo se transforma y que el planeta está formado por un 70% de ella. Inconscientemente, las cosas que no valen mucho dinero no las valoramos en su justa medida. El agua es tan barata que nunca le hemos dado importancia. 1.000 litros de agua (potabilizada, transportada, captada…) en Extremadura valen 60 céntimos. La baja inversión en infraestructuras se debe a que desgraciadamente las administraciones asumen que cambiar redes de agua potable y saneamiento es enterrar dinero porque no es visible. Afortunadamente, esta percepción ya está cambiando.

-¿Cuál es la principal actividad de Aquanex en Extremadura?

-Somos una empresa de servicios y soluciones medioambientales enfocada a temas de sostenibilidad. En Extremadura somos conocidos por la gestión del agua en un centenar de municipios, dando servicio a 400.000 personas. Potabilizamos 30 millones de metros cúbicos de agua al año y gestionamos más de 40 instalaciones, entre potabilizadoras y depuradoras. La satisfacción del cliente siempre está en nuestra mente. La pandemia nos ha obligado a pasar de los canales presenciales (que mantenemos aunque con cita previa) a otros a través de nuestra página web. www.aquanex.es, donde tenemos nuestra oficina virtual y en la que se pueden realizar todos los trámites. Los canales no presenciales han sido muy bien recibidos por los ciudadanos. Al final todo redunda en el cambio climático. Hemos reducido las emisiones de CO² en 30 toneladas al año, lo que absorben 1.500 árboles.

-Reducción del cambio climático, sostenibilidad, personas… son algunas de las patas del Pacto Social por la Recuperación Económica que ha puesto en marcha Aquanex. Háblenos un poco más de este pacto social.

-Para nosotros es vital. En Aquanex protegemos a los colectivos más vulnerables, especialmente a las familias que por la pandemia están pasando necesidades. Estamos en contacto con los ayuntamientos para crear fondos sociales a través de tarifas. Nunca cortamos el agua a nadie que no pueda pagarla. Con ellos estamos ‘a muerte’. Estamos muy posicionados en lo que significa el cambio climático y la innovación como palanca de progreso, porque vamos hacia un modelo de economía verde y circular. También es importante para Aquanex el empleo local. Con los fondos europeos estamos intentando captar empleo local a través de la renovación de infraestructuras para reducir pérdidas de agua y emitir menos CO₂… Creemos que es un punto de reactivación económica muy importante. La colaboración público-privada en este sentido es vital.

-Aquanex es una compañía con una gran implicación social.

Nos hemos sumado a varias iniciativas, como el Programa Cruz Roja Responde. Por cada persona que realice sus gestiones de forma virtual donaremos un euro a Cruz Roja. Participamos en distintos eventos sociales y deportivos. También fomentamos el consumo de agua del grifo y la reducción del plástico. Hemos intervenido en concursos educativos como ‘Mójate por los ODS’, abriendo la participación a los más jóvenes. En Extremadura hemos implantado el programa Aqualogía, un proyecto educativo por el que los jóvenes de Tercero de Primaria se conciencian sobre el cuidado del agua, habiéndolo adaptado a su realización ‘online’ con una plataforma digital. En la semana de la Equidad, Aquanex se ha unido a la Red de Empresas Comprometidas con la Diversidad, Red+D, de @REDACOGE. Estamos comprometidos con la creación de entornos laborales inclusivos y diversos. También recibimos un reconocimiento por parte del Banco de Alimentos por el apoyo de Aquanex y la UTE Servicio de Aguas de Plasencia durante la Gran Recogida.

-Aquanex pone en el centro a las personas como ya nos ha comentado, especialmente en esta época de pandemia, ¿qué otras medidas se adoptaron durante el estado de alarma?

-Toda la transformación digital ya se había iniciado antes de la pandemia, pero se impulsó durante la misma. Adaptamos nuestros procedimientos de trabajo, cuidando la salud de nuestros trabajadores y garantizando el suministro. Hicimos grupos aislados de operarios con personal listo para cualquier incidente específico.