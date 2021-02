José Antonio Monago: «Me partiré la cara para que los emprendedores sean defendidos»

-¿De qué manera está afectando esta pandemia al empleo de la región?

Lo dije antes de que llegara esta pandemia, cuando estábamos empezando a caer con cierta inercia en todos los indicadores socioeconómicos, y lo vuelvo a repetir ahora con más preocupación si cabe: si se enfría la economía, se constipan los españoles y cogen una pulmonía los extremeños.

Somos la región con los sueldos más bajos de España, con el PIB per cápita más reducido, con una de las presiones fiscales más altas del país, con una inversión en infraestructuras paupérrima -cuando partimos de posiciones de absoluta desventaja- con la densidad industrial más baja del país- con una fuga de talento joven de unos 5.000 extremeños al año y, sistemáticamente, a la cabeza en las tasas de paro general, femenino y juvenil.

Con esa base, una crisis nos pega mucho más duro que a cualquier otro territorio. Y en términos de empleo, se hace muy difícil la recuperación si no hay una inversión potente y una estrategia nueva, que cambie el paradigma del empleo precario y temporal, de elecciones en elecciones.

-¿Cuáles son sus propuestas para paliar esta situación?

-Tiene que haber una doble vía de actuación: una primera, evidentemente, a corto plazo, para no terminar por asfixiar del todo a los sectores y que se vuelva a recuperar el empleo perdido poco a poco.

Y en base a esa idea, el PP está aportando propuestas en el parlamento; pero después son apisonadas -cuando no censuradas- con los votos en contra del partido de Gobierno. ¿Quién no está arrimando el hombro aquí?

Le pongo un ejemplo: en enero impulsamos un plan de rescate para el comercio, la hostelería y los autónomos, sectores con los que se está cebando especialmente la crisis. En ese plan incluíamos medidas como una línea de ayudas directas de compensación por restricciones, limitaciones y cierres; reducciones y exenciones fiscales en tipos impositivos de competencia regional, negociar el aplazamiento de impuestos locales en la Fempex, solicitar la reducción temporal del IVA al 4% o respaldar el pago de la cuota de autónomos, de sus hipotecas o alquileres.

Es decir, primero hay que taponar la hemorragia y, luego, en una segunda fase, preparar a Extremadura para atraer inversiones, tumbar todas las barreras que nos impiden competir con otras comunidades autónomas y reforzar y apostar por el tejido productivo para generar riqueza y empleo.

-¿Qué mensaje lanza a los emprendedores extremeños?

Hay que tener en cuenta que el 99% del tejido empresarial en Extremadura son pymes, micropymes y autónomos. Es decir, se está maltratando y desmotivando directamente a los que sostienen la creación de riqueza y empleo privados. Esto no se sostiene.

El mensaje debe ser de aliento, de confianza, de no estorbarles en su quehacer. Absolutamente todos necesitamos de ese pequeño taller, de ese agricultor y ese ganadero (que no sólo producen materia prima, es que mantienen pueblos y ciudades con su consumo) de ese restaurante, de esa tienda de alimentación, de ese comercio de ropa, de esa clínica dental, etcétera.

El mensaje tiene que ser que les necesitamos y creemos en ellos y que estamos dispuestos a colocarlos los primeros en la agenda económica.

Eso no lo está haciendo la Junta, más pendiente de sus redes clientelares y del voto cautivo que de ofrecer apoyo y libertad de movimiento a los verdaderos generadores de empleo.

Yo les puedo decir lo que vamos a hacer nosotros: me voy a partir la cara en Extremadura y fuera de ella para proponer medidas y ofrecer alternativas para que los que tienen que tomar las decisiones los cuiden, fomenten su actividad y dejen de ponerles trabas.

-¿Qué papel juega el apoyo entre las instituciones para salir de esta situación?

Es clave. En enero se han perdido más de 400 autónomos y más de 500 si lo vemos en términos interanuales. Pero las instituciones están viendo el problema como meros espectadores, cuando son los primeros que deben mover las palancas de los presupuestos, las medidas en el DOE y el BOE, las iniciativas posibles en Consejos de Gobierno.

Ese papel o es de proactividad o es de oxidación. Y por oxidación no se arregla nada. Mucho menos algo que necesita respuesta inmediata a problemas que surgen cada día con cambios de directrices, o con restricciones sobre la marcha, pero que luego no se traducen en respaldo económico o de alivio burocrático.

Hay que sentarse con los sectores y pisar la calle. Desde los despachos, cerrados a cal y canto y sólo hablando con los interlocutores menos reivindicativos o «autorizados» no se va a salir de esta situación.

Porque lo fácil es señalar y prohibir, pero un Gobierno tiene la obligación de ponerse en el lugar de los hosteleros, de los comerciantes, de los autónomos y pymes que mueven el turismo antes de tomar las decisiones que los asfixian.

-¿Qué función tiene el autónomo en el desarrollo económico de España y qué necesita para salir adelante?

-Son la base de la economía, pero ante todo son el pilar que aguanta la economía, el empleo y el sustento de las familias allá donde no hay macroempresas, ni multinacionales, ni una tradición industrial a gran escala como sí tienen las regiones más desarrolladas de España.

En Extremadura un autónomo es campo, es turismo, es comercio, es hostelería y tienen además un peso fundamental en la atracción de población y a la hora de mantener los servicios básicos en muchos lugares que se están despoblando.

Allá donde vean que se le ponen menos trabas, que se les ayudan, allá estarán para establecerse y crear empleo. De eso no me cabe duda, porque el ADN de un emprendedor es salir adelante y pelear, pero no contra una pared, evidentemente.

-¿Qué mensaje lanza a los comerciantes y hosteleros que están atravesando tan difíciles momentos?

-Un mensaje de empatía y de mucho respeto. Un mensaje admiración por las duras condiciones en las que han tenido y están teniendo que ejercer su profesión.

Y a los que han tenido que cerrar, transmitirle nuestro apoyo e insuflarles todo el ánimo posible porque les necesitamos. De esta no vamos a salir sin ellos, nosotros lo sabemos perfectamente, es la Junta la que debe convencerse de esta realidad.

No nos olvidemos que donde hay un autónomo hay una o varias familias que dependen de esos ingresos, de esa persona que no tiene horas en su vida ni siquiera para conciliar, pero que lo da todo por los suyos para que puedan vivir en las mejores condiciones.

Yo no quiero darles el pésame, eso se lo dejo a otros… yo quiero darles el respaldo y la confianza. Y conmigo van a contar para exigir todas y cada una de sus demandas, porque son siempre de justicia. Son un colectivo especialmente maltratado.

-¿Qué programas podría en marcha para tratar de mantener el nivel de empleo entre las personas más vulnerables?

-Lo que está ocurriendo en Extremadura es que la pobreza está asediando ahora a muchas familias que antes vivían dignamente. Lo sabemos de primera mano porque nos cuentan cómo están aumentando las colas en el banco de alimentos, de hecho 300 familias más han tenido que acudir a sus servicios en el último mes.

Hay colectivos especialmente vulnerables como las mujeres, los parados de larga duración y los jóvenes, estos últimos están escapando de Extremadura porque no hay salida.

Para mantener el empleo hay que cambiar las políticas que sólo conllevan un trabajo mal pagado, de pocos meses, que se acaba convirtiendo en una prestación y que empobrece sistemáticamente a las personas.

Gente con ganas de trabajar y de mejorar sus condiciones hay decenas de miles en Extremadura. Pero hay que ofrecerles formación y motivación, hay que conectarlas con las empresas y hay que abrir nuevos nichos de empleo dentro de los ejes para los que Europa nos aporta fondos.

Pero si vemos la ejecución de los programas, atestiguamos que nada de eso se hace. Una economía del futuro no puede ser la que teníamos hace 30 años, porque está dinamitando los puestos de trabajo y el músculo empresarial.