Manuel de Castro: «El autoconsumo y la generación distribuida son los pilares de la transición energética»

Con una experiencia de casi dos décadas en el complejo mundo de las energías renovables, Manuel De Castro es en la actualidad CEO de Opengy, del Grupo Enertis, firma experta en dar soluciones de suministro y gestión de energía eléctrica renovable para autoconsumo, autogeneración y PPAs . En un sector que se encuentra en plena transformación, Opengy ofrece una respuesta rentable y sostenible a quienes quieren aumentar su competitividad en estos momentos de cambio.

El sector eléctrico se encuentra en una fase de cambios profundos ¿Qué papel juega en este contexto una empresa como Opengy y cuáles son sus principales servicios?

La transición energética será uno de los grandes cambios que veremos en esta primera mitad del siglo XXI. Será profundo y está sucediendo de forma rápida en un sector en constante evolución durante los últimos cien años. El eléctrico era un sector centralizado, hiperregulado y caracterizado por los oligopolios. Ahora estamos transitando a un escenario sustancialmente diferente: participativo, limpio, descentralizado y digitalizado.

Uno de los grandes cambios lo va a vivir la figura del consumidor. Hasta ahora era considerado el último eslabón de la cadena de valor, un actor pasivo y sin ninguna capacidad de hacer. Ahora va a jugar un papel muy relevante, colocándose en el centro del futuro sistema eléctrico. Precisamente, los servicios de Opengy están dirigidos a ese consumidor. Nosotros nos centramos en ayudar a las empresas a sacar el máximo provecho de esta situación, con las oportunidades que surgen. Les estamos ofreciendo nuevas soluciones de suministro y gestión de energía eléctrica renovable. Son soluciones relacionadas con el autoconsumo, la autogeneración y los Power Purchase Agreement (PPAs) o acuerdos de compraventa de energía a largo plazo entre un desarrollador renovable y un consumidor.

Todas las soluciones están basadas en tecnologías limpias y competitivas como la energía fotovoltaica. Tampoco podemos olvidarnos de la digitalización y los sistemas de almacenamiento que en un futuro próximo jugarán un papel importante. Nuestros clientes se benefician de una energía limpia a un precio competitivo y no volátil en el largo plazo. Nuestras soluciones proporcionan ahorro en la factura de la luz, estabilidad y visibilidad del precio de la energía y mayor sostenibilidad, porque al fin y al cabo se trata de energía limpia.

El autoconsumo fotovoltaico parece una opción perfecta para Extremadura: sostenible, frena la despoblación, rentable… ¿Es realmente en el contexto actual la mejor decisión para empresas e instituciones?

El autoconsumo y la generación distribuida son pilares de esta transición energética en la que estamos inmersos. A las regiones donde se implantan les reportan beneficios como la creación de empleo y riqueza. Por ejemplo, para instalar un megavatio en autoconsumo se necesita más mano de obra que para una plata fotovoltaica o un parque eólico más grande y la inversión por megavatio es mayor y la riqueza generada, por ende. Este empleo y riqueza, en gran medida, se quedan en la región. Y además las características de Extremadura hacen que los números de los proyectos de autoconsumo fotovoltaico sean de los mejores en cuanto a plazos de amortización de las instalaciones. Es cierto que el contexto actual es de gran incertidumbre e inestabilidad pero las empresas tienen que velar por mejorar su competitividad. Precisamente, esta es una de las ventajas que nos ofrece el autoconsumo. Desde Opengy no tenemos ninguna duda de que se trata de una buena decisión. Las empresas ahora deben apostar más que nunca por el ahorro, la sostenibilidad y la visibilidad del precio de la energía a medio y largo plazo. No obstante, es verdad que, en medio de la situación provocada por la covid-19, algunas empresas, aún siendo viables, puedan tener ciertas restricciones en cuanto a tesorería. Desde Opengy podemos ofrecerle soluciones como PPA ‘On-Site’ a través de las cuales pueden beneficiarse de todas estas ventajas sin tener que acometer una gran inversión inicial.

Además el marco legal europeo de Renovables es claro y estable ¿Cuentan también en Extremadura con el apoyo de las autoridades autonómicas para favorecer el autoconsumo?

Sí. Extremadura es una de las regiones que más está apoyando y difundiendo los beneficios del autoconsumo. Y quiero dejar claro que a la Administración el sector la necesita no porque quiera subvenciones, porque el autoconsumo y la fotovoltaica ya son competitivos y rentables por sí solos. Lo que queremos es visibilidad a largo plazo y estabilidad. En 2019, cuando salió el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica, se solucionaron muchos de los problemas y trabas que había. Aún así quedan aspectos por regular y optimizar. Pero no es un problema de Extremadura en concreto, sino a nivel general, cuya solución depende por tanto del Ministerio para la Transición Ecológica.

Imagínese que soy un empresario ¿por qué debería decantarme por un proyecto de autoconsumo fotovoltaico?

Hay varias razones para hacerlo. Una de ellas es contar con una energía muy competitiva en precio y que éste no sea volátil en el medio y largo plazo. Cuando en una empresa la factura de la luz supone una parte importante de sus gastos de explotación, reducir esta partida significa ser más competitivos. Si además, tenemos visibilidad del precio que nos va a costar esta energía a medio o largo plazo, podemos planificarnos en mejor medida y de forma más eficiente. Otra razón importante es la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa. Y ya no cabe ninguna duda de que esto no es ninguna moda, sino una tendencia mundial clara y que las empresas que se ocupan por esos asuntos son capaces de vender más y a precios más elevados.

¿En qué consiste la solución que ofrece Opengy ‘PPA On-Site’? ¿Es cierto que el cliente no tiene que invertir nada? ¿Qué otras ventajas tiene este sistema?

En la solución Opengy PPA On-Site la inversión la realizamos nosotros. El cliente en vez de comprar una instalación compra realmente lo que le interesa: la energía limpia que se genera a un precio competitivo. Como la instalación es nuestra, nos encargamos de todos los costes de operación y mantenimiento. Somos los que de alguna forma soportamos los riesgos de producción. Nosotros vendemos kilovatios/hora. Si no generamos esa energía no rentabilizamos la inversión realizada. Al final de la vida del PPA ‘On-Site’ –entre diez y quince años- el cliente se queda con la instalación y puede seguir disfrutando de una energía muy barata durante, al menos, quince o veinte años más.

¿Cómo ha impactado el covid-19 en el autoconsumo y en el fomento del PPA ‘On-Site’?

En primavera y principios de verano las decisiones de implantar este tipo de autoconsumo se retrasaron, pero ahora se ha retomado con fuerza este interés. Empresas que antes no se lo han planteado ahora lo hacen. Nuevos clientes ven ahora en el autoconsumo una posibilidad de aumentar la sostenibilidad y la competitividad. El interés por la solución PPA On-Site ha crecido sustancialmente pues muchas empresas necesitan adaptarse a esta nueva situación y disfrutar de los beneficios del autoconsumo. El PPA ‘On-site’ está despertando un gran interés entre las empresas.