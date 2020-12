Medicinas óptimas para todos

Es el estudio farmacogenético en poblaciones iberoamericanas más grande de la historia de la Humanidad. Desde hace 15 años desde Extremadura se coordina una red de distintos proyectos para optimizar el uso de medicamentos en poblaciones indígenas y mestizas en Iberoamérica. El objetivo es optimizar el uso de la medicación que se desarrolla, en general, para poblaciones blancas a poblaciones indígenas con otros orígenes étnicos.

¿Es adecuada la medicación probada y diseñada para poblaciones caucásicas para las indígenas o mestizas? Evidentemente, no. Por eso hay que adaptar los medicamentos que utilizamos para que sean beneficiosos para estas poblaciones. Hasta hace apenas tres lustros pocos se planteaban este problema. Ahora, gracias al trabajo coordinado por la Red Iberoamericana de Farmacogenética (RIBEF) por 200 investigadores distribuidos en 41 grupos de investigación americanos en 19 países, se buscan soluciones.

«Imagine una población indígena mexicana por ejemplo que tiene otra genética y que se alimenta de forma distinta. Se les están administrando medicamentos que están desarrollados para otra condición genética y otro ambiente», explica el profesor Llerena, médico farmacólogo clínico y catedrático de la Universidad de Extremadura.

A lo largo de estos 15 años se ha estudiado la genética de estas poblaciones indígenas y mestizas iberoamericanas y si su respuesta a los fármacos es igual o diferente. Así se han ido estudiando las poblaciones autóctonas y mestizas en los países integrantes de la RED RIBEF y cómo habría que suministrarles la medicación a las poblaciones indígenas estudiadas. «Imagine lo que es estudiar poblaciones remotas en lugares de difícil acceso y hacer un estudio genético. Los problemas que afectan a la pobreza hay que abordarlos con los últimos avances tecnológicos. Si para abordar las enfermedades de los desfavorecidos utilizamos las peores herramientas difícilmente se van a resolver. ¿Si nosotros nos hacemos análisis genéticos para ver qué medicamentos nos vienen bien por qué no hacer lo mismo con los indígenas?», se pregunta.

En total, se ha realizado un estudio genético a 6.060 personas en toda América. Hay que recordar además que el componente caucásico o blanco de la población latinoamericana en parte procede de Extremadura y Portugal. También se realizó una evaluación fenotípica, así como de factores de su vida y su cultura. A esto se añadió un análisis molecular para ver cuál es el componente étnico, aplicando un algoritmo para determinar el grado de ancestría de la población.

Así se han puesto de manifiesto peculiaridades que hacen estas poblaciones diferentes y que obligan a cambiar las dosificaciones de las medicaciones. Las poblaciones indígenas son pobres. Si además les tratamos con medicamentos que no les sirven el daño puede ser mayor que el beneficio esperado.

«No se debe estudiar sobre la población sin informarla. Hemos tenido encuentros en el valle de Otavalo en Ecuador, con poblaciones autóctonas mexicanas, con la población yucateca (donde la mitad de la población es maya), entre otras. En esas conversaciones, explicándoles los resultados, apareció algo muy interesante. Ellos toman medicinad occidentales, que compran cuando pueden, pero simultáneamente utilizan sus propios remedios tradicionales. Así pensamos que llevando la farmacogenética a las poblaciones originarias americanas podemos ayudar también a aumentar la eficacia de su propia medicina, ahora que podemos objetivar las alteraciones en la respuesta a medicamentos gracias a los análisis genéticos. Utilizar la farmacogenética para mejorar la medicina ancestral es un nuevo concepto, totalmente disruptivo. Imagínese, hablar de medicina molecular con chamanes para mutuo enriquecimiento», señala el doctor Llerena.

A las autoridades

El siguiente paso fue trasladar todo ese conocimiento a las autoridades sanitarias para que se implementaran las mejoras. Así, el grupo se reunió en Washinton, con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) que entre otros aconseja sobre las investigaciones de medicamentos con seres humanos en el mundo y tiene un comité que establece las recomendaciones específicas para las poblaciones de bajo nivel de desarrollo económico. En octubre del año pasado se desarrolló en Mérida un simposio donde se realizó una importante declaración internacional.

La Asamblea de Extremadura en Mérida, acogió celebración del ‘Health and Medicines: Research in Amerindian autochthonous and mestizo populations’, organizado por la Red Iberoamericana de Farmacogenética y Farmacogenómica, RIBEF, en colaboración con el CIOMS organismo en relación con la OMS (Organización Mundial de la Salud) y la UNESCO, en el marco de las Jornadas Investigación en Medicamentos y Salud en Poblaciones Autóctonas de América Latina. Se utilizaron las lenguas indígenas tradicionales (Náualth, Maya, Kichwa, y Miskito) en el Parlamento de Extremadura para hacer la Declaración de Mérida/T´Hó. La CIOMS publicará un informe en el que se recomienda que se tenga en cuenta la genética indígena, la mezclar la medicina occidental con la tradicional y el respeto su cultura, y la necesidad de formación específica del equipo investigador.

Ahora toca transferir todo el conocimiento a los sistemas públicos de salud, a gestores y responsables. Estaba previsto este año un encuentro en La Habana (Cuba) con los responsables de las agencias de medicamentos de América Latina, que se ha pospuesto de momento, por la pandemia. Además de los resultados conseguidos hay que sumar la formación recibida y la cualificación de los investigadores, ahora profesores y catedráticos, que realizaron sus tesis y estudios en Extremadura y que constituyen un hermoso puente de conocimientos entre nuestra región y América Latina.