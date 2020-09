Miego y vocación

Hago esta reflexión desde ‘El Jingo’, mi refugio particular. ‘El Jingo’ es una pequeña finca de mi padre a la que acudo de vez en cuando para ‘recargar pilas’. Aquí tenía previsto venir el 14 de marzo para buscar espárragos, pero un bicho invisible, hidra devoradora, enemigo de la humanidad lo impidió. He pedido a compañeros y compañeras resumir en una frase su experiencia durante las semanas más duras y después de la ‘tormenta’. Algunos manifiestan sentirse supervivientes de una catástrofe que se va debilitando y lamentan la dureza emocional y física de un primer momento. Otros hablan de rechazo social. ¿Cómo? Sí, pero no el que aparece en forma de carteles pegados a la puerta del ascensor, no. Expresan ese «rechazo» sentido en forma de olvido por familiares o amigos. Esos que antes llamaban para quedar y que ahora no lo hacen. Ese que de verdad duele. Reflexiono y quizás también me vea azorado por el mismo sentimiento, pero seguro, segurísimo, que solo afectará a poco más que mi propia ecuanimidad. Lo soportaré como lo que es, un pequeño gran defecto pasajero. Yo, por mi parte, voy a hablar de miedo y vocación.



Es inevitable que el ser humano ante una amenaza sentida de muerte cercana reaccione a través de una emoción humana primaria: el miedo. En nuestra memoria cultural colectiva tenemos presente epidemias que diezmaron la humanidad. Lo hemos visto en películas, lo hemos leído en libros etcétera.

Particularmente, llevo conviviendo con una de ellas, el cólera morbo-asiático desde 2009, año en que decidí investigar sobre la primera pandemia, y aunque leí mi tesis doctoral en 2015, aún hoy sigo leyendo y publicando sobre la misma. En todas esas lecturas permea ese miedo, idéntico al sentido y manifestado por mis compañeras y mis compañeros, con este covid-19, ese que desaparece cuando te pones el mono de trabajo, pero sabes que sigue presente, porque lo ves en el que teme contagiar a sus padres ancianos cuando llegue a casa para cuidarlos, o en la que tiene una niña de dos años. Sí, de verdad, aunque parezca que esté dándole un simbolismo excesivo, ese miedo es real y existe de una manera enconada. Lo ves en la sociedad en general, ese miedo irracional, el que provoca toda una serie de reacciones exacerbadas, desde la incredulidad hasta la paranoia, incluso el rechazo social, el cual debe ser del todo proscrito.



He visto y sentido profesionales de la sanidad en general y de enfermería en particular con verdadera vocación, esa que ilumina la dirección deseable, que establece la congruencia entre la conciencia de ti mismo y tu ser natural, que te lleva directamente al enfermo para prestarle los mejores cuidados. Cuando preguntas a los alumnos de primer curso ¿Por qué elegiste estudiar Enfermería? Escasamente un 10% contesta «por vocación». No poder entrar en otras o las salidas profesionales son las respuestas mayoritarias. Precisamente esta última fue la mía en su día. «Pero no os equivoquéis (siempre les digo), todos habéis elegido Enfermería porque tenéis vocación. Habrá un momento en tu carrera profesional, un enfermo al que cuidas, un compañero o compañera al que admiras y del que aprendes, lo que sea, pero de repente aparecerá algo que hará visible esa vocación».



Me he emocionado y llorado como un niño al ver vídeos de compañeras saliendo del hospital tras vencer a este enemigo invisible, tras conocer la noticia del fallecimiento de otros, aunque no les conociera. Estoy seguro de que muchos han sentido en estos días ese amor por la profesión enfermera, su verdadera vocación. Gracias compañeros.





Daniel Leno González



PROFESOR DE ENFERMERÍA DE LA UEX

ENFERMERO EN EL HOSPITAL VIRGEN DEL PUERTO