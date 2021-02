En el mundo empresarial y laboral quien no está ‘online’ no existe. Bajo esta premisa hay que señalar que el presente 2021 será, sin duda, el año de la consolidación de lo digital en todos los aspectos de la existencia. Por eso, tanto trabajadores como empresarios tienen que formarse y estar listos para los retos que vienen de la mano de los formatos de comunicación novedosos, la formación, el trabajo y el entretenimiento.

Además, hay que pensar que el consumidor es más digital que nunca y que las vías de información y de contacto con él son a través de internet y el teléfono móvil inteligente. La transformación digital es un hecho y la pandemia solo ha acelerado un proceso que ya estaba en marcha. Muchos creen que la transformación digital se limita al uso de videoconferencias o el trabajo en red. Sin embargo, va mucho más allá.

Lo primero que hay que hacer para no dejar pasar el tren de la transformación digital es capacitar al personal de forma constante en estas capacidades al tiempo que la cultura colaborativa tiene que ser el eje transversal de toda la organización. Conocimientos en marketing digital son clave para el éxito así como la aplicación de la metodología agile, en la que un proyecto se fragmenta en pequeñas partes que tienen que estar operativas en muy poco tiempo para atender a los clientes.

La comunicación interna es otro de los ítems a desarrollar, así como la motivación de todo el equipo dentro de una cultura colaborativa en la que los trabajadores perciban como algo positivo estar en la empresa, valor que siempre se transmite al cliente, que percibe ese plus como algo que aporta seguridad.

La flexibilidad a la hora de trabajar es otro de los aspectos que deben trabajar en la inmersión digital. El nuevo modelo de trabajo funde las características del remoto y del presencial. Es el momento ideal en el que las empresas decidan qué flujos de trabajo son los más adecuados. Para ello el tutelaje de expertos para determinar las nuevas maneras de trabajar es muy adecuado.

La integración de nuevas tecnologías en el trabajo es ineludible. No se trata de añadir un plus, sino que ese plus es una exigencia en el panorama actual de la integración digital. Saber utilizar la Nube, la Inteligencia Artificial o el llamado Big Data determinará quién seguirá adelante o quien se quedará atrás para siempre.

Y, por supuesto, la presencia en internet, en las redes sociales o en cualquier elemento que permita la toma de contacto con los clientes es otro de los grandes elementos. De nada sirve una gran organización, un flujo de trabajo eficiente y ordenado si al final no se llega al potencial cliente o consumidor con una buena launchpage o un sistema de comercio electrónico claro, intuitivo y fácil de manejar. El canal de venta ‘online’ es ahora indispensable. Lo que hace poco era un complemento ahora es una de las principales vías de entrada de ingresos. El comercio electrónico registró un crecimiento del 143% en el segundo trimestre del 2020 frente al mismo periodo del 2015. Esas son las cifras y con ellas hay que ir preparando el futuro, que es ya.