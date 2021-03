Raquel del Puerto: "La primera vacuna ante cualquier pandemia es el agua potable"

-Hace poco más de un año se anunciaba la pandemia derivada del virus SARS-CoV-2. Desde entonces, el agua, unida al jabón, ha sido uno de los principales aliados frente al virus. Este año 2021, la Organización de Naciones Unidas (ONU) dedica el Día Mundial del Agua a descubrir qué valores le da al agua cada una de las personas. ¿Hemos descubierto algún valor del agua que desconociéramos durante la pandemia?

-Estas crisis sanitarias nos recuerdan que el agua potable es aún más esencial en nuestras vidas de lo que pensábamos. No solo nos permite hidratarnos y mantener nuestra actividad diaria, sino que va más allá. Tiene un valor sanitario casi incalculable. El agua potable, tratada con cloro, está entre los cinco inventos que más muertes han evitado en el mundo en los últimos 100 años. Hay estudios que calculan que se han salvado 177 millones de vidas gracias a la cloración del agua.

-¿Hay alguna medida especial para garantizar este bien esencial a la ciudadanía?

-Desde Promedio garantizamos el agua potable y el saneamiento como un derecho humano para todas las personas. Esto quiere decir que nunca se corta el agua a una vivienda en la que convivan personasen dificultades o situación de vulnerabilidad. Además, gracias a la colaboración con el Organismo Autónomo de Recaudación (OAR), se aplazó tres meses la facturación de los recibos de agua, de manera que, durante el estado de alarma, en el que solo los trabajadores esenciales podían ejercer su actividad, no tuvieron que afrontar el pago inmediato de recibos de abastecimiento. Además, se han potenciado los mecanismos de flexibilización, aplazamiento y fraccionamiento de pagos de los que dispone el OAR.

Estación depuradora de aguas residuales de Cheles.

-¿Existen ayudas para facilitar el abono de recibos de agua para los más vulnerables?

En todas nuestras oficinas potenciamos la información sobre las ayudas a los Suministro Mínimos Vitales de la Junta de Extremadura. Cualquier persona puede acogerse a estas ayudas para resolver recibos impagados de abastecimiento si cumple los requisitos que se establecen.

“El agua del grifo tiene como mínimo las mismas propiedades que la embotellada”

-Desde Promedio se promueve el consumo de agua del grifo. ¿Se puede confiar en la calidad de esta agua?

-No se puede ni poner en duda. El agua del grifo tiene, como mínimo, las mismas propiedades que la embotellada. Pasa por controles diarios y está sometida a una legislación muy estricta. Sin embargo, su calidad no solo depende del origen del agua en ríos, embalses o pozos. Es igualmente importante su tratamiento y el estado de las instalaciones que conducen el agua a las viviendas. Y desde hace once años trabajamos con los ayuntamientos en mejorar esas redes. De cada 10 euros que se pagan en la cuota fija por el agua potable, casi 1,5 euros se destinan directamente a este fin. Este esfuerzo de los usuarios ha facilitado la inversión de 3,9 millones de euros en el abastecimiento en la última década, facilitando que no se pierdan millones de litros de agua en el transporte y que se mejore considerablemente la calidad del agua que sale por los grifos.

¿Cómo se potabiliza el agua?

"Promedio garantiza el agua potable y el saneamiento como un derecho humano para todas las personas"

-Incluso habéis creado una marca propia para esa agua del grifo, ¿con qué objetivo?

-Se trata de una manera de dotar de valor a un producto básico que por lo cotidiano que es, por estar acostumbrados a obtenerlo con poco esfuerzo, pasa desapercibido. Hicimos un concurso de diseño para la imagen y el lema de la serigrafía de jarras y botellas de vidrio. Y el resultado fue una huella, un sello de calidad de un agua deja huella sin dejar rastro en el medio ambiente, al no generar plásticos y unas emisiones muy bajas en su producción.

"Se han salvado 177 millones de vidas gracias a la cloración del agua"

Ligado a esta marca promovemos eventos y actividades de sensibilización, como pruebas deportivas con avituallamientos con agua del grifo, o teatros donde los más pequeños aprenden la importancia de preservar el agua para disponer de ella en las mejores condiciones. Y además se llevan una botella reutilizable, que les sirve de gran utilidad en el colegio, en lugar de generar todos los días residuos plásticos.

Pruebas deportivas con agua del grifo

-Está claro que el agua potable está libre de coronavirus pero ¿qué nivel de covid-19 está presente en el agua residual?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha manifestado que mientras que la posibilidad de contagio a través del agua residual es nula, los sistemas de alcantarillado pueden aportar una visión global del estado de la pandemia porque en ellos confluye el agua usada en la actividad diaria de toda la población. Por eso desde el Laboratorio del consorcio nos sumamos al estudio del virus en este medio y desde el mes de junio del pasado año son más de 200 análisis en los cuales hemos corroborado la presencia de rastro de covid-19 en el agua de una treintena de poblaciones. E incluso estamos identificando las tendencias de contagios entre 3 y 5 días antes de que salgan a la luz a nivel sanitario. Es un sistema de vigilancia cuyos resultados se comparten con Salud Pública.

Video análisis de aguas residuales en busca de covid-19

